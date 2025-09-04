Действительно ли цены на продукты начали расти медленнее: что говорят в НБУ

Благодаря новому урожаю в стране зафиксировано замедление инфляции. Пищевые продукты дорожают медленнее. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка Украины.

Овощи. Фото: из открытых источников

Как отмечается в обзоре, в июле 2025 года инфляция в Украине замедлилась до 14,1% г/г. По предварительным оценкам Национального банка, в августе эта тенденция сохранилась.

НБУ не приводит цифры роста цен, но согласно обнародованному графику, годовая инфляция в августе составила около 14%. Госстат обнародует официальную информацию 9 сентября.

По данным НБУ, основным фактором снижения цен стало большее предложение сельскохозяйственной продукции нового урожая. Это привело к удешевлению сырых и обработанных продуктов питания. Также замедлился рост цен на услуги и непродовольственные товары.

В июле инфляция продуктов питания заметно снизилась: сырые продукты подорожали на 28% г/г, обработанные — на 18% г/г. Медленнее росли цены на овощи, муку и крупы благодаря новому урожаю.

В то же время подорожание мяса ускорилось из-за роста себестоимости и сокращения поголовья животных. Также поднялись цены на фрукты, в частности яблоки, косточковые и ягоды — после весенних заморозков их предложение было ограниченным.

Административная инфляция незначительно ускорилась в июле (до 11,0% г/г), в частности за счет дальнейшего роста цен на табачные изделия, прежде всего импортируемые, что может объясняться ослаблением курса гривны к евро в предыдущие периоды. По оценкам НБУ, в августе административная инфляция также незначительно выросла.

Подорожание топлива ускорилось в июле (до 6,7% г/г) прежде всего из-за девальвации гривны к евро в предыдущие периоды, однако, по оценкам НБУ, замедлилось в августе.

