Действительно ли БРИКС может стать антизападным блоком: Моди сделал заявление

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что организация БРИКС не должна позиционировать себя как альтернативу глобальным объединениям, даже, если члены-основатели, такие как Россия и Китай, намерены расширить группу, чтобы бросить вызов глобальному порядку, который возглавляют США. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Моди сделал на закрытом пленарном заседании саммита лидеров БРИКС в Казани, пишет Bloomberg.
Нарендра Моди. Фото из открытых источников
Он добавил, что группа должна работать над реформированием таких институтов, как Совет Безопасности ООН и многосторонние кредиторы.
Также премьер-министр Индии заявил, что БРИКС должна подавать "пример миру", объединяясь в призывах к реформированию глобальных организаций.
В то же время Нарендра Моди отреагировал на желание других стран присоединиться к БРИКС. Он считает, что готов принять их как "стран-партнеров", однако не как полноправных членов.
Читайте также на портале "Комментарии" - война России и Украины должна завершиться миром, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах с диктатором РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани.
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