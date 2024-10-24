Действительно ли БРИКС может стать антизападным блоком: Моди сделал заявление

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что организация БРИКС не должна позиционировать себя как альтернативу глобальным объединениям, даже, если члены-основатели, такие как Россия и Китай, намерены расширить группу, чтобы бросить вызов глобальному порядку, который возглавляют США. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Моди сделал на закрытом пленарном заседании саммита лидеров БРИКС в Казани, пишет Bloomberg.

Нарендра Моди. Фото из открытых источников

"Мы должны быть осторожными, чтобы эта организация не приобрела имидж такой, что пытается заменить глобальные институты", — отметил Моди.

Он добавил, что группа должна работать над реформированием таких институтов, как Совет Безопасности ООН и многосторонние кредиторы.

Также премьер-министр Индии заявил, что БРИКС должна подавать "пример миру", объединяясь в призывах к реформированию глобальных организаций.

"Мы должны дать миру понять, что БРИКС — это не организация, которая разъединяет, а организация, которая работает в интересах человечества", — подчеркнул политик.

В то же время Нарендра Моди отреагировал на желание других стран присоединиться к БРИКС. Он считает, что готов принять их как "стран-партнеров", однако не как полноправных членов.

Читайте также на портале "Комментарии" - война России и Украины должна завершиться миром, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах с диктатором РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани.

"О продолжающемся конфликте между Россией и Украиной: мы регулярно находимся в контакте. Как я сказал ранее, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами. Индия полностью поддерживает скорейшее установление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы отдаем приоритетное значение человечеству и готовы оказать любое возможное содействие в будущем", — заявил Нарендра Моди.



