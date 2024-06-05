Детские выплаты в 2024 году: кто может получить и на какую сумму рассчитывать

В современных условиях, когда украинские семьи планируют пополнение, они сталкиваются с рядом вызовов. Один из самых значительных – финансовая нагрузка, связанная с рождением ребенка. Расходы на младенца включают покупку новой одежды, подгузников, смесей для кормления, а также основных предметов обихода: кроватки, ванночки, коляски, автокресла и многих других вещей. В этой статье мы рассмотрим, какую помощь может получить семья при рождении ребенка в 2024 году.

Выплаты на детей в 2024 году: кому положены и сколько дадут

Выплаты при рождении ребенка: что предлагает государство

Каждая украинская семья имеет право на финансовую помощь при рождении ребенка. Эта помощь составляет фиксированную сумму в размере 41 280 грн. Независимо от того, первый это ребенок или третий, сумма остается неизменной. Выплата осуществляется следующим образом: сразу после рождения ребенка семья получает 10 320 грн, а затем ежемесячно в течение трех лет – по 860 грн.

Размер пособия был установлен еще в 2014 году и не привязан к прожиточному минимуму, что делает его неизменным без дополнительного решения правительства. В 2021 году кабинет министров под руководством Дениса Шмыгаля предложил увеличить пособие до 50 000 грн и проводить его индексацию с 2023 года. Однако этот законопроект так и не был принят.

Пакет малыша: что входит и как его получить

Кроме финансовой помощи, семьи могут рассчитывать на получение "пакета малыша" (бэби-бокса), который содержит около 80 предметов, необходимых для ухода за младенцем. В 2024 году набор был обновлен и теперь включает больше многоразовых пеленок и теплой одежды для младенцев, таких как шапочки и человечки. Также увеличился размер пледа-одеяла.

В прошлом году стоимость бэби-бокса составляла 6778 грн, а с 2024 года, учитывая увеличение прожиточного минимума, его стоимость выросла до 7689 грн. Родители могут получить бэби-бокс в роддоме сразу после рождения ребенка или в течение 30 дней в органах социальной защиты населения.

Интересно, что подобные пакеты выдаются не только в Украине, но и за рубежом, например, в Польше. Там их можно получить в местных учреждениях здравоохранения или заменить на денежную выплату.

Декретный отпуск и выплаты: права и возможности

Украинские женщины имеют право на отпуск по беременности и родам, который составляет 126 дней (70 дней до родов и 56 после). В случае осложненных родов или рождения нескольких детей отпуск увеличивается до 140 дней. Для женщин, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, срок отпуска составляет 180 дней.

Размер декретных выплат зависит от статуса женщины. Трудоустроенные женщины получают 100% от средней заработной платы, выплачиваемой Пенсионным фондом. Безработные женщины получают 25% от прожиточного минимума (757 грн в месяц).

Финансовая поддержка при рождении ребенка в Украине включает фиксированные выплаты и возможность получения бэби-бокса. Важно, чтобы семьи знали свои права и понимали, на какую помощь они могут рассчитывать от государства. В условиях экономической нестабильности эта поддержка может стать существенным подспорьем для молодых родителей.