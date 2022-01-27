Дети-сироты в Киевской области остались без денег из-за депутатов облсовета

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Станислав Молчанов
Киевская область до сих пор остается без областного бюджета. Депутаты облсовета не могут принять на сессии бюджет и бюджет развития. Это ставит под угрозу экономическую и социальную сферу, уже на грани дестабилизации. Как передает портал "Комментарии", об этом публично заявил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.
Гривны. Фото из открытых источников
По его словам, из-за непринятия бюджета без зарплаты могут остаться работники "Киевского областного центра помощи участникам боевых действий". Также без зарплат может остаться около 100 работников областного центра службы крови и еще 248 работников детских санаториев. Из-за отсутствия финансирования нет возможности закупать продукты в домах ребенка. Без льготного медицинского обслуживания рискуют остаться 65,7 тысячи чернобыльцев. Без заработных плат также остаются более 500 работников отрасли физической культуры, спорта, молодежной политики и национально-патриотического воспитания. 11,5 тысячи непедагогических работников учебных заведений – еще одна категория, которая рискует не получить своевременно и в полном объеме плату за работу. Без средств существования остаются 260 работников Киевского академического областного музыкально-драматического театра им. Саксаганского и Симфонического оркестра "Академия". Департамент соцзащиты населения не имеет возможности заключить договоры с ГП Минсоцполитики "Информационно-вычислительный центр" и ЧП "Компьютер Дом" на оплату услуг печати сведений на выплату всех социальных пособий, компенсаций, льгот и субсидий. Это может привести к срыву выплат социальных пособий жителям Киевской области.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что ситуация в областном совете Киевской области зашла в тупик из-за шаткой коалиции фракций "ЕС", "Слуга народа" и "За будущее".
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