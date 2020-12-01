Дети, Шевченко и Кравчук: подборка архивных фото с дня референдума о независимости Украины

Сегодня, 1 декабря, отмечается 29-ая годовщина референдума о независимости Украины. Архивные фотографии показывают, как проходило голосование в этот выдающийся для страны день, когда украинцы сделали свой выбор.

Фото: ТАСС

Так, 1 декабря 1991 90,92% граждан Украины дали утвердительный ответ на вопрос: "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?". Документ подтвердило большинство жителей во всех регионах страны. Например, в западных областях этот показатель достигал почти 100%. В Крыму отделиться от СССР тогда хотели 54,19% граждан, в частности в Севастополе — более 57%. Тогда как Донецкая и Луганская области во время всеукраинского референдума дали более 83% голосов.

Именно Всеукраинский референдум юридически подтвердил принятый Верховной Радой Акт провозглашения независимости Украины. Таким образом Советский Союз как объект международного права перестал существовать. С этой даты на политической карте мира появилось новое независимое государство — Украина.

Отметим, что в течение декабря Украину признали более 40 государств. В этот же день состоялись первые выборы президента Украины, которым стал Леонид Кравчук.

Как проходил день референдума отражают снимки из архивов "Голоса Украины", ЦГКФФА имени Г. Пшеничного, "Укринформа", Александра Клименко.

Как сообщалось, в годовщину всеукраинского референдума президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с необычным предложением. По мнению Зеленского, со дня референдума главным достижением нашего государства является то, что Украина имеет все необходимое, чтобы стать мощной и конкурентоспособной страной.

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