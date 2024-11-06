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Детей вынуждали петь гимн России: СБУ выдвинула подозрение командиру РФ

Российский командир, приказавший угнать украинских детей, под следствием СБу

сегодня, 16:10
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Черновалова Кристина

Служба безопасности Украины вместе с Офисом Генерального прокурора выдвинули подозрение российскому командиру Джабраилу Юсупову, известному под позывным "Габриэль". По материалам дела, во время оккупации Николаевской области этот командир организовал насильственный вывоз 15 украинских детей в Россию, превратив их детство в плен.

Детей вынуждали петь гимн России: СБУ выдвинула подозрение командиру РФ

Депортация детей во время оккупации: российский военный подозревается в военных преступлениях

В июле 2022 года Юсупов и двадцать вооруженных военных ворвались в Новопетровскую специальную школу, где находились дети. Похитив питомцев вместе с директором и ее мужем, они сначала доставили их в Крым, а затем отправили в Анапу, Краснодарский край. В местном пансионате, где содержались дети, их каждое утро заставляли петь гимн России, навязывая чужую идентичность.

Через несколько месяцев, в ноябре 2022 года, благодаря усилиям международных благотворительных организаций, детей удалось вывезти из России в третьи страны, а затем вернуть на Родину.

На основе собранных доказательств Юсупову заочно выдвинуто подозрение за нарушение военных законов – военное преступление, совершенное группой лиц по сговору. Сейчас идет активный поиск командира, чтобы привлечь его к ответственности за преступления против украинцев.

“На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Юсупову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Сейчас продолжаются комплексные меры, чтобы найти его и наказать за преступления против украинцев”, — говорится в сообщении СБУ.



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