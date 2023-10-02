Детектив НАБУ Калужинский, помогавший Садовому, решил срочно мобилизоваться: СМИ узнали детали

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Кравцев Сергей
Руководитель Главного подразделения детективов Андрей Калужинский, которого называют приближенным к мэру Львова, мобилизовался, вероятно, с целью дистанцироваться от уголовного производства, в котором фигурирует Андрей Садовый. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Апострофа".
Детектив НАБУ Калужинский
Журналисты отмечают, что производство, в котором Садовый фигурирует в статусе подозреваемого, было открыто НАБУ в 2015 году. Оно касалось незаконной продажи земельного участка в промзоне "Рясне-2" площадью 23,5 га. Дело вел Андрей Калужинский, которого с Садовым, по данным СМИ, связывают давние дружеские отношения.
СМИ обращает внимание, что в настоящее время Государственное бюро расследований возобновило уголовное производство, сообщил журналист и депутат Киевского облсовета Владимир Горковенко.
По информации издания, после изменения подследственности производство по Садовому может быть доведено до суда. Дело, которое открыло ДБР, строится не только на наработках НАБУ, но и на новых подробностях нарушений в процедуре выделения и продажи участка. В частности, ДБР обвиняет львовского городского голову в растрате имущества общины на несколько десятков миллионов гривен, злоупотреблении властью и служебном подлоге. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Вскоре после того, как стало известно об этом производстве, Андрей Калужинский мобилизовался.
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