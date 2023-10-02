Детектив НАБУ Калужинский, помогавший Садовому, решил срочно мобилизоваться: СМИ узнали детали

Руководитель Главного подразделения детективов Андрей Калужинский, которого называют приближенным к мэру Львова, мобилизовался, вероятно, с целью дистанцироваться от уголовного производства, в котором фигурирует Андрей Садовый. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Апострофа".

Детектив НАБУ Калужинский

Журналисты отмечают, что производство, в котором Садовый фигурирует в статусе подозреваемого, было открыто НАБУ в 2015 году. Оно касалось незаконной продажи земельного участка в промзоне "Рясне-2" площадью 23,5 га. Дело вел Андрей Калужинский, которого с Садовым, по данным СМИ, связывают давние дружеские отношения.

СМИ обращает внимание, что в настоящее время Государственное бюро расследований возобновило уголовное производство, сообщил журналист и депутат Киевского облсовета Владимир Горковенко.

"Интересно, что о "обновлении" он указывает не зря, ведь Садовый в марте 2022 года, в самом начале полномасштабной войны, под "шумок", сделал все возможное, чтобы дело "завернули". Помог ему в этом" свой" человек в НАБУ", — говорится в материале.





По информации издания, после изменения подследственности производство по Садовому может быть доведено до суда. Дело, которое открыло ДБР, строится не только на наработках НАБУ, но и на новых подробностях нарушений в процедуре выделения и продажи участка. В частности, ДБР обвиняет львовского городского голову в растрате имущества общины на несколько десятков миллионов гривен, злоупотреблении властью и служебном подлоге. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Вскоре после того, как стало известно об этом производстве, Андрей Калужинский мобилизовался.

"Народный депутат Ярослав Юрчишин назвал это "существенной кадровой утратой" для НАБУ, ведь Калужинский фактически был "ключевой фигурой следствия этого института". Он также выразил удивление, что руководство агентства не нашло аргументов для того, чтобы оно осталось. Учитывая, что за Садового снова крепко взялись силовики, и теперь это не НАБУ, где у него были связи, Калужинскому, вероятно, нужно было "отойти от дел", чтобы увести от себя все подозрения", — пишет издание.

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