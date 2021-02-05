Десять миллионов на исследование гомосексуалистов: украинцев возмутило решение Минздрава

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины объявил десятимиллионной тендер на проведение исследований гомосексуальных отношений между мужчинами. На подачу заявки дается месяц. Конечный срок – 5 марта 2021 года. Точная сумма финансирования проекта составляет 10 240 669 гривен.



Исследование гомосексуалистов. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

В Центре общественного здоровья объяснили, почему они заказали исследование о возможных рисках инфицирования ВИЧ, гепатита и сифилиса среди мужчин, имеющих секс с мужчинами за 10 млн грн. Отмечают, что биоповеденческие исследования являются нормальной практикой во всех странах мира. Они позволяют эпидемиологам понять:

- как люди, находящиеся в группе риска к инфицированию какой-то болезнью, себя ведут;

- как вирус или инфекция распространяется;- как сделать программы по профилактике эффективными и доступными.



Тем не менее, новость о проведении исследования вызвала огромный резонанс в украинском обществе. Дело и в суммах, и морально-этических аспектах. "Комментарии" разбиралась в ситуации вместе с экспертами.

Мнение украинцев

Кандидат юридических наук, глава адвокатского объединения "Войченко и Дульский" Сергей Войченко уверен: "В условиях тотальной разрухи медицины, в свете последних событий, когда горят больницы в которых гибнут люди, проведение такого тендера является издевательством над украинцами и фактически плевком в лицо людей".

По мнению эксперта, бороться стоило бы, прежде всего, не с последствиями, а с предпосылками. И потратить эти средства на пропаганду здорового образа жизни, в поддержку традиционных семейных ценностей и молодых семей, в поддержку развития медицины. Это, считает Сергей Войченко, было бы наиболее оптимальным решением в сложившейся ситуации.

"Сомнительно смотрятся и объяснения, которые пытаются подавать в некоторых СМИ. Мол, это же средства не из государственного бюджета, – отмечает эксперт. – Хотя так толком и не ясно, кто финансирует эту компанию. Если это просто иностранная организация пытается предоставить средства для того, чтобы исследовать украинцев, то хочется ли людям, даже и нетрадиционной ориентации, быть подопытными для кого-то?"

По мнению Сергея Войченко, всё выглядит, как очередная попытка поиздеваться над Украиной.

"То возмущение, которое вызвал данный тендер, считаю абсолютно закономерным, – подчеркивает он. – Правда, приходится с сожалением констатировать, что, с мнением украинцев никто особо считаться не будет".

Необходимость проведения исследования

"В Интернете очередное разоблачение века. Министерство здравоохранения выставило на тендер на Prozorro исследований, которое касается геев. И, действительно, 10 млн гривен бюджетных денег потратят на маргинальные слои населения. На поверку оказалось, что все гораздо интереснее", – отмечает политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития (УЦОР), кандидат философских наук Юрий Подорожний.

Он подчеркивает, что действительно на Prozorro есть такой тендер. Исследовать собираются геев и наркозависимых, которые предоставляют сексуальные услуги.

"Средства выделены США, организациями, осуществляющими борьбу с ВИЧ / СПИД, именно Украине – как стране, в которой самый высокий в Европе уровень распространения этой инфекции, – отмечает Юрий Подорожний. – В этой истории, прежде всего, поражает, мягко говоря, архаичность суждений и жлобство, уровень которого зашкаливает. Мы действительно являемся страной, в которой как общество, так и государство относятся безразлично к людям и их проблемам. Мы готовы отвести на плаху каждого, кто не соответствует сей выдуманные морали, которая всегда удивляет цинизмом и звучит из уст людей невоспитанных и не образованных. И общество машет гривами в такт этим идиотским заявлениям. "Геев сжечь!" – кричат заводилы. "Сжечь, сжечь" – радуются добропорядочные граждане. "Проституток изнасиловать!" – бодренько истерят они. "Мммм, конечно, а что с ними еще делать, как насиловать?" – рассуждают люди, которые только что вышли с воскресной службы".

По мнению эксперта УЦОР, в Украине сейчас – больное общество, которое практически не чувствует сострадание к другому.

"И как бы банально это не звучало, но мы не станем людьми в широком смысле этого слова, мы обречены на самоуничтожение. И не важно, будет ли это уничтожение государства или уничтожение геев, не сочувствие к наркоманам или не сочувствие к нашим старикам, – рассуждает Юрий Подорожний. – А что касается нашумевшего тендера… Я очень жалею, что это исследование проводятся за американские средства. Что нам в Украине не хватает ума понять необходимость медицинских исследований. Может, потому так происходит, что мы сами на себе поставили крест?"

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