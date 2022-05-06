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Десоветизация законодательства Украины: что изменится

Из законодательства Украины убрали упоминания о «победах Великой Октябрьской социалистической революции»

6 мая 2022, 17:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О десоветизации законодательства Украины". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию телеканала "Рада".
Следовательно, в украинском законодательстве уберут немало советских терминов и документов.
"Отныне в законодательстве Украины: нет упоминания о "победах Великой Октябрьской социалистической революции"; нет стремления воплощать в жизнь "ленинские идеи построения коммунистического общества"; нет ссылки на программы, разработанные коммунистической партией; нет приоритета в правах комсомольцев, коммунистов и других "товарищей"; "вычищено" почти 1200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, РСФСР (Украинской ССР); дано поручение Кабинету Министров Украины в ближайшее время провести то же на своем уровне, а также наработать новые Трудовой кодекс, Жилищный кодекс и Кодекс об административных нарушениях", — говорится в сообщении.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что нардепы предлагают нанести "превентивный удар" по коррупционерам . На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за коррупционные действия во время действия военного положения" № 7348. Авторы документа считают, что Украине нужно бороться с коррупционерами, ведь иначе гуманитарная помощь и средства от доноров и международных организаций могут быть использованы не по назначению, а для обогащения из-за коррупционных схем. Поэтому в качестве превентивного удара предлагают приравнять коррупцию во время войны к сотрудничеству с врагом.







Десоветизация законодательства Украины: что изменится

Владимир Зеленский подписал закон О десоветизации законодательства Украины (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/radatvchannel/photos/a.1519841304965229/3271879046428104
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