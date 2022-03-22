Десантники сбили российскую крылатую ракету, летевшую на украинский город

Наши воины, защищающие страну в рядах десантников, уничтожили точным выстрелом над одним из населенных пунктов Николаевской области крылатую ракету врага, направленную на Кропивницкий. Об этом информируют представители одной из десантно-штурмовых бригад.

80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ (фото из открытых источников)

По обнародованной информации военных десантников, бойцы подразделения ПВО в небе над населенным пунктом Николаевщины зафиксировали и попав в цель, выстрелом из ПЗРК "Игла" уничтожили российскую крылатую ракету, направленную по направлению на город Кропивницкий.

"Даже страшно представить, сколько могло бы погибнуть гражданских людей, если бы 400 кг тротила, что несла в себе ракета-убийца, упали на мирный город", – утверждают защитники сил ПВО.

На хорошие новости от смелых десантников отреагировал нардеп Алексей Гончаренко. Политик в своем Телеграмм-канале заявил, что если бы ракета долетела, страшно представить, сколько было бы жертв.

Военные из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ в Николаевской области зафиксировали и выстрелом из ПЗРК "Игла" уничтожили российскую крылатую ракету, летевшую в направление Кропивницкого. Даже страшно представить, сколько могло бы погибнуть гражданских людей, если бы ракета врага с 400 кг тротила упала на мирный город. Но наши меткие герои стоят на страже. Слава нашим воинам! Смерть врагам!



Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ВСУ уничтожили два самолета оккупантов на Слобожанском направлении. Украинские силы ПВО продолжают стоять на защите нашего неба и уничтожать летательные аппараты противника. Об этом сообщается на официальной странице Воздушного командования "Восток".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!