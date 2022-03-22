Десантники сбили российскую крылатую ракету, летевшую на украинский город

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Лиля Воробьева
Наши воины, защищающие страну в рядах десантников, уничтожили точным выстрелом над одним из населенных пунктов Николаевской области крылатую ракету врага, направленную на Кропивницкий. Об этом информируют представители одной из десантно-штурмовых бригад.
80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ (фото из открытых источников)
По обнародованной информации военных десантников, бойцы подразделения ПВО в небе над населенным пунктом Николаевщины зафиксировали и попав в цель, выстрелом из ПЗРК "Игла" уничтожили российскую крылатую ракету, направленную по направлению на город Кропивницкий.
"Даже страшно представить, сколько могло бы погибнуть гражданских людей, если бы
На хорошие новости от смелых десантников отреагировал нардеп Алексей Гончаренко. Политик в своем Телеграмм-канале заявил, что если бы ракета долетела, страшно представить, сколько было бы жертв.
Военные из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ в Николаевской области зафиксировали и выстрелом из ПЗРК "Игла" уничтожили российскую крылатую ракету, летевшую в направление Кропивницкого. Даже страшно представить, сколько могло бы погибнуть гражданских людей, если бы ракета врага с 400 кг тротила упала на мирный город. Но наши меткие герои стоят на страже. Слава нашим воинам! Смерть врагам!
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ВСУ уничтожили два самолета оккупантов на Слобожанском направлении. Украинские силы ПВО продолжают стоять на защите нашего неба и уничтожать летательные аппараты противника. Об этом сообщается на официальной странице Воздушного командования "Восток".
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