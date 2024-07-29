Десантники обратились к президенту и главкому с требованием: что произошло

Командиры десантно-штурмовых батальонов и дивизионов 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады записали видеообращение к президенту, главкому и командующему десантно-штурмовым войскам.

Десантники

В обращении указано, что они первыми дали бой врагу на Донбассе 10 лет назад – защищали Донецкий и Луганский аэропорты, остановили врага в Вознесенске, топили россиян под Белогоровкой. Участвовали в контрнаступлении на Харьковщине, держали город Бахмут и освободили Клищиевку. При этом указывается, что пришло время, когда они вынуждены выйти в публичную плоскость.

"Нашу бригаду возглавляет профессиональный военный, офицер-десантник, полковник Ишкулов Эмиль Шамильевич, прошедший все командирские звенья – от командира разведывательного взвода до боевой бригады. Он знает, что такое вести людей за собой, в том числе и в тыл противника. Знает, что такое враждебный плен, он награжден многочисленными государственными и ведомственными наградами, среди которых Народный Герой и орден Богдана Хмельницкого трех степеней. Это командир, подробно планирующий все операции. Ведь для него на первом месте жизнь каждого из нас. Это профессиональный военный, понимающий современное поле боя и адекватно реагирующий на вызовы российско-украинской войны", — говорится в обращении.

Бойцы не понимают почему командиры, пользующиеся безоговорочным авторитетом среди личного состава, имеющих победоносный боевой путь и опыт большой войны – не согласны для высшего руководства ВСУ, ведь не боятся озвучивать проблемные вопросы и докладывать реальное положение дел, не занимаются восхищением глаз и не кладут бездумно людей на пути к очередным погонам и орденам.

"Требуем оставить в должности командира 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады – полковника Ишкулова Эмиля Шамилевича под руководством которого и дальше готовы выполнять боевые задачи, освобождать украинскую землю от российской нечисти", — сказано в обращении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР также сообщали, что планируется увольнение Эмиля Ишкулова.



