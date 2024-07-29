Десантники обратились к президенту и главкому с требованием: что произошло

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Ткачик Олеся
Командиры десантно-штурмовых батальонов и дивизионов 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады записали видеообращение к президенту, главкому и командующему десантно-штурмовым войскам.
Десантники
В обращении указано, что они первыми дали бой врагу на Донбассе 10 лет назад – защищали Донецкий и Луганский аэропорты, остановили врага в Вознесенске, топили россиян под Белогоровкой. Участвовали в контрнаступлении на Харьковщине, держали город Бахмут и освободили Клищиевку. При этом указывается, что пришло время, когда они вынуждены выйти в публичную плоскость.
Бойцы не понимают почему командиры, пользующиеся безоговорочным авторитетом среди личного состава, имеющих победоносный боевой путь и опыт большой войны – не согласны для высшего руководства ВСУ, ведь не боятся озвучивать проблемные вопросы и докладывать реальное положение дел, не занимаются восхищением глаз и не кладут бездумно людей на пути к очередным погонам и орденам.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР также сообщали, что планируется увольнение Эмиля Ишкулова.
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