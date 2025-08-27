Депутаты предлагают жесткое наказание для военных: что запретят судам

В Верховной Раде предлагают, чтобы за неповиновение приказу командира военнослужащий нес только реальное наказание в виде тюрьмы от 5 до 10 лет – без возможности для суда назначить более мягкое наказание или испытательный срок. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Депутаты предлагают жесткое наказание для военных: запретят судам

За совершение военнослужащим неповиновения, т.е. отказ исполнить приказ командира, а также другое умышленное неисполнение приказа, суд не сможет назначить более мягкое наказание, чем от 5 до 10 лет тюрьмы или наказание с испытательным сроком. Соответствующий законопроект 13452, который зарегистрировали в Верховной Раде народные депутаты Сергей Ионушас, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов и другие, планирует 27 августа рассмотреть Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Таким образом, депутаты предлагают, чтобы военных за неповиновение можно было наказывать только лишением свободы сроком от 5 до 10 лет.

Действующая статья 69 Уголовного кодекса исключает возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, за совершение в условиях военного положения или в боевой обстановке ряда преступлений, в частности самовольного ухода из воинской части и дезертирства. Статья 75 УК исключает возможность освобождения от отбывания наказания с испытанием за совершение в условиях военного положения или в боевой обстановке преступлений по статьям 403, 405, 407, 408, 429 УК.

Но статьи 402 УК отсутствуют в этом перечне, то есть военные за неповиновение могут сейчас получить условное наказание или более мягкое, если так решит суд.

"Вне внимания остается уголовное правонарушение – неповиновение, предусмотренное статьей 402 настоящего Кодекса, что не логично учитывая опасность этого деяния в условиях военного положения или в боевой обстановке и последствия, к которым совершение этого преступления может привести", считают депутаты.

Они предлагают включить неповиновение, предусмотренное статьей 402 УК, в перечень деяний, за которые не может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией статьи Особой части УК, и за которые не может быть применено освобождение от отбывания наказания с испытанием.

Также этим законопроектом предлагается, чтобы военнослужащих нельзя было освободить от административной ответственности по малозначительности за неосторожное повреждение военного имущества, нарушение правил несения боевого дежурства, распитие алкогольных напитков и другие нарушения, предусмотренные главой 13-Б КУоАП.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Украине разрешили выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Однако представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) полковник Андрей Демченко отметил, что для выезда за пределы страны во время действия военного положения им понадобится не только паспорт, но и военно-учетный документ.