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Депутату в дом бросили "коктейль Молотова" - детали ситуации

В Черкассах неизвестные бросили "коктейль Молотова" в дом депутата городского совета Алексея Мельника

сегодня, 10:55
Автор:

Кириєнко Анна
В Черкассах произошел инцидент — неизвестные бросили "коктейль Молотова" в дом депутата городского совета Алексея Мельника. Такую информацию передает местное издание Zmi.ck.ua.
Таким образом часть дома загорелась. Сгорела некоторая мебель.
В это время дома была семья депутата. Они быстро среагировали, поэтому к счастью, никто не пострадал.
Сам депутат заявляет, что не понимает, почему неизвестные бросили "коктейль Молотова". Алексей Мельник утверждает, что не имел рабочих конфликтов и врагов. Кто мог организовать поджог, также не догадывается.
"Среди причин можно сказать "профессиональная деятельность", но в последнее время у меня все было хорошо как на работе, так и в депутатской деятельности. Поэтому в этом случае трудно сказать, какие могут быть мотивы у нападающих", — отметил Алексей Мельник.
Пока все обстоятельства и причастных устанавливают полицейские.
Напомним, что ранее серебряный призер Олимпиады 2016 в греко-римской борьбе и депутат Верховной Рады Жан Беленюк рассказал, что проводит спарринги с сыном президента Хорватии Зораном Милановичем. Политик-спортсмен утверждает, что таким образом налаживает межгосударственные отношения. Депутат опубликовал соответствующую фотографию в своем Инстаграме. Посмотреть снимок можно здесь.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что в мае 2021 76 депутатов Верховной Рады Украины будут лишены возмещений расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий. Произойдет это в связи с тем, что в апреле текущего года эти нардепы пропускали пленарные заседания Верховной Рады без уважительной причины. Подробности читайте в нашем материале.

Депутату в дом бросили "коктейль Молотова" - детали ситуации

В Черкассах депутату городского совета бросили коктейль Молотова. Фото: vesti.ru


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Источник: https://zmi.ck.ua/sotsium/vnoch-u-budinok-cherkaskogo-deputata-kinuli-kokteyl-molotova.html
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