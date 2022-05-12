Депутат Холодов может пытаться заполучить контроль над теневыми потоками на таможне - СМИ

Народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель главы комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Андрей Холодов якобы пытается заполучить контроль над теневыми потоками на таможне. Для этого Холодов якобы собирается инициировать кадровые перестановки на ключевых региональных таможнях. Об этом сообщает издание РБК-Украина.



Народный депутат Андрей Холодов

По мнению журналистов "РБК-Украина", целью такой инициативы может быть замена нынешних руководителей на лояльных к самому Холодову, который уже давно проявляет интерес к этому направлению экономики.

В материале говорится о том, что несколько дней назад во фракционном чате фракции "Слуга народа" появился развернутый пост Холодова о проблемах на таможне. Так, по его словам, в то время, как президент, правительство и нардепы ищут деньги на гуманитарную помощь, через границу "пустые по документам фуры везут контрабандные сигареты на миллионы евро из Украины", таможня их пропускает. В то же время в обратном направлении создаются километровые пробки, которые могут быть связаны с "вымогательством" на таможне за ввоз б/у автомобилей и придирками к реальным волонтерам.

"Отдельные депутаты, в том числе главы комитетов, наставили своих подельников на должности в таможне – и создают нам всем огромные проблемы", — передает слова Хлолодова издание РБК.

Журналисты издания считают, что таким образом Холодов может намекать на Даниила Гетманцева, главу комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, заместителем которого является и сам Холодов.

По информации СМИ, причастность Гетманцева к "кураторству" таможни неоднократно появлялись в медиа, по данным которых потоки и "смотрящих" глава комитета якобы "делит" с главой фракции "Слуг народа" Давидом Арахамией.

"Нужно срочно поднимать вопрос о кадрах на таможне и тех, то их там расставляет". "В том числе о депутатах, которые должны были навести там порядок по поручению Премьера и Президента еще до войны, но не сделали ничего, кроме рассадки своих недееспособных людей", — цитирует Холодова РКБ-Украина и добавляет:

"Кроме еще одного прямого намека на Гетманцева, Холодов также добавил, что будет инициировать законопроект о том, что подозрение во взяточничестве таможенников и прочих во время войны должно вести к автоматическому заключению в СИЗО, без альтернативы залога, "потому что это мародерство и заработок на смертях", — пишут журналисты РБК.

Издание подчеркнуло, что Холодов уже давно пытается "подвинуть" Гетманцева и Арахамию с таможенных потоков. Буквально накануне в некоторых телеграмм-каналах появилась "справка" о размерах поборов на разных региональных таможнях, с указанием имен кураторов, среди которых – Арахамия, и. о. главы Таможни Вячеслав Демченко, а также его первый зам.



"Согласно "справке", общий объем поборов составляет порядка $10 млн ежемесячно или $120 млн в год, только в Одессе и на Закарпатье с контрабандных бусов и грузовиков якобы собирают по $3 млн. Указание в документе конкретных фамилий "кураторов" косвенно может свидетельствовать о том, что "справку" готовили лица, заинтересованные в их смене. По данным источников с рынка, организацией если не подготовки, то как минимум "слива" данных в медиа занимались люди из окружения Холодова. Впрочем, цифра может быть искусственно занижена", — пишет РБК-Украина в своем материале.

Журналисты "РБК-Украина" отмечают, что Андрей Холодов, чьих детей крестила Оксана Марченко, человек для таможни совершенно не чужой. Общественные активисты и СМИ называли его "королем табачных киосков", а также обвиняли в лоббировании бизнеса по розничной дистрибуции табака.

В статье указывается, что в медиа также фигурировали обвинения в адрес Холодова о причастности к схемам контрабанды сигарет из непризнанных "ДНР" и "ЛНР" в Европу при содействии того же Медведчука.

По словам издания, в апреле 2021 года Совет нацбезопасности якобы даже планировал введение санкций против Холодова за контрабандную деятельность. До этого санкции были введены против десяти граждан, которых президент Владимир Зеленский назвал крупнейшими украинскими контрабандистами.

"В последние полтора-два года Холодов активно продвигает в СМИ свои экспертные мысли по поводу "реформирования" таможни, …из чего можно сделать вывод, что у народного депутата давно есть собственная "скамья запасных" для проведения кадровых ротаций", — пишет "РБК-Украина".

"$120 млн ежегодных теневых доходов с основных таможен страны – хотя цифра выглядит сильно заниженной ... Гораздо более важной является собственно возможность беспрепятственно и в неограниченных объемах провозить в обе стороны границы любые коммерческие товары без уплаты пошлин или с минимальными сборами в бюджет. А это порядка 400 млрд грн. в год по довоенным ценам и не менее 150-180 млрд грн. недоплаченных налогов", — резюмирует издание.



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