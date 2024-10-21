Денежная помощь от ООН: кто может получить 21 тысячу гривен

ООН усиливает помощь украинцам, проживающим в прифронтовых регионах, увеличивая финансирование проекта по оказанию денежной поддержки на зиму. Жители уязвимых домохозяйств могут рассчитывать на одноразовую выплату, которая поможет им подготовиться к отопительному сезону. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Деньги. Фото из открытых источников

Кто получит помощь и сколько средств выделили

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выделяет дополнительные 7 миллионов долларов США на программу денежной поддержки для жителей прифронтовых территорий Украины. Таким образом, общий бюджет программы увеличен до 37 миллионов долларов США.

Согласно условиям программы, каждое домохозяйство, отвечающее критериям, сможет получить единовременную выплату в размере 21 тысяч гривен. Эти средства предназначены для приобретения жесткого топлива и подготовки к зимнему периоду. Помощь будет предоставлена жителям Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Когда начнутся выплаты

Выплаты планируется начать уже в конце октября, и, по предварительным оценкам, помощь получат более 20 тысяч домохозяйств.

"Благодаря увеличению финансирования этой программы нам удастся охватить пособием для прохождения отопительного сезона 2024/25 больше домохозяйств", — отметила Ирина Верещук во время брифинга на Восточноукраинском форуме Советов ВПО.

Напомним, что 21 августа 2024 г. был подписан меморандум между Минреинтеграции и УВКБ ООН, который предусматривает поддержку прифронтовых общин во время отопительного сезона 2024/25.