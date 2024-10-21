Денежная помощь от ООН: кто может получить 21 тысячу гривен

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Амбарцумян Анна
ООН усиливает помощь украинцам, проживающим в прифронтовых регионах, увеличивая финансирование проекта по оказанию денежной поддержки на зиму. Жители уязвимых домохозяйств могут рассчитывать на одноразовую выплату, которая поможет им подготовиться к отопительному сезону. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Деньги. Фото из открытых источников
Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выделяет дополнительные 7 миллионов долларов США на программу денежной поддержки для жителей прифронтовых территорий Украины. Таким образом, общий бюджет программы увеличен до 37 миллионов долларов США.
Согласно условиям программы, каждое домохозяйство, отвечающее критериям, сможет получить единовременную выплату в размере 21 тысяч гривен. Эти средства предназначены для приобретения жесткого топлива и подготовки к зимнему периоду. Помощь будет предоставлена жителям Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Выплаты планируется начать уже в конце октября, и, по предварительным оценкам, помощь получат более 20 тысяч домохозяйств.
Напомним, что 21 августа 2024 г. был подписан меморандум между Минреинтеграции и УВКБ ООН, который предусматривает поддержку прифронтовых общин во время отопительного сезона 2024/25.
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