«Денег нет, с 1 июня ремонт дорог завершится», - Максим Шкиль

Дорожные работы в Украине могут завершиться уже с 1 июня, ведь компании не получают финансирование и работают фактически взаймы. Об этом заявил глава Комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей Украины, СЕО и учредитель Autostrada Максим Шкиль.

" По ремонту дорог: 1. Средств нет; 2. Договоры не заключены; 3. Подрядчики работают за свой счет; 4. С таким подходом с 1 июня "масштабный ремонт дорог" завершится. За защиту энергетических объектов долги 22/23 так и не погашены. Судя по пленкам, причины всем очевидны", - отметил в сообщении в соцсети Facebook Максим Шкиль.

Глава Комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей Украины также сообщил, что в марте Президент дал поручение выделить 52 млрд на текущий ремонт дорог, чтобы обеспечить проезд по ключевым магистралям. И речь не о капитальных ремонтах, а исключительно о текущем ремонте для обеспечения проезда.

"По состоянию на сегодняшний день из порученных Президентом 52 млрд грн выделено только 3 млрд. При этом дорожная отрасль отнеслась к выполнению задачи ответственно: задействованы тысячи единиц техники и дорожных рабочих, которые с 6 утра до поздней ночи восстанавливали дорожную сеть. Долг только перед Autostrada за текущий ремонт дорог на 1 июня составит более 6 млрд. грн.", - отметил Максим Шкиль в сообщении на своей странице в Facebook.

Он также добавил: ежедневно, чтобы своевременно выплачивать заработную плату, рассчитываться перед поставщиками за материалы, платить налоги, компания платит проценты по кредитам, что является прямым убытком вследствие несвоевременного финансирования выполненных работ.

"По состоянию на сегодняшний день четкого понимания сроков погашения задолженности нет. Если и дальше выполненные работы не будут профинансированы, мы будем вынуждены остановить работы, ведь размер кредитных линий и имеющегося финансирования ограничен", — сообщил Максим Шкиль.

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что в Украине до 1 июня планируют завершить текущие ремонты на всех дорогах общего пользования, восстановив 10 млн. квадратных метров покрытия.