День украинской государственности: новая дата, история и значение праздника

Сегодня, 15 июля, Украина впервые празднует День украинской государственности по новой дате. Ранее этот государственный праздник отмечался 28 июля. Этот день мы отмечаем в память о святом равноапостольном князе Владимире, в честь Дня крещения Киевской Руси — Украины. Этот день должен был бы быть нерабочим, как и другие государственные праздники. Однако в условиях военного положения День украинской государственности не является выходным.

День украинской государственности новая дата

Портал "Комментарии" рассказывает, что это за праздник, какое значение он играет в становлении Украины и что значит с исторической и политической стороны.





Когда перенесли праздник День украинской государственности

Праздник в честь Дня крещения Киевской Руси — Украины был учрежден третьим президентом Украины Виктором Ющенко. Указ о праздновании этого дня 28 июля был издан летом 2008 года, в рамках празднования 1020-летия крещения Киевской Руси. Ющенко выбрал эту дату в день памяти князя Владимира, отметив значение православных традиций в истории и развитии украинского общества и государства.

Менее чем за год до полномасштабного вторжения России президент Украины Владимир Зеленский инициировал празднование в этот же день Дня украинской государственности. Соответствующий указ он подписал на Майдане Независимости в 30-ю годовщину Независимости Украины, 24 августа 2021 года.

Документ закрепил идею ежегодного празднования 28 июля — в День крещения Киевской Руси-Украины. В этот день Украина чествует одного из первых своих государственников — святого равноапостольного Владимира Великого, князя Киевского.

В указе Зеленского подчеркивалось, что история украинской государственности уходит корнями во времена основания Киева и расцвета государства при князе Владимире Великом. Он принял христианство в 988 году, что стало "цивилизационным выбором Киевской Руси".





Украина как наследница Киевского государства

Украина считает себя наследником Киевского государства через: Галицко-Волынское княжество, Украинское казацкое государство, Украинскую Народную Республику, Западно-Украинскую Народную Республику, Украинское Государство, Карпатскую Украину, современную независимую Украину, восстановившую государственность Актом провозглашения независимости от 24 августа 1991 года, утвержденным 1 декабря 1991 года на всенародном референдуме.





Каких выдающихся украинцев чтят в День украинской государственности

В указе Зеленского подчеркивалось, что в День государственности украинцы чтят память "выдающихся представителей национальной элиты и борцов за государственность и независимость Украины", включая Тараса Шевченко, Николая Костомарова, Владимира Антоновича, Михаила Драгоманова, Ивана Франко, Лесю Украинку, Михаила Грушевского и других.

Зеленский заявил: "Мы — молодая семья из славной династии Киевской Руси — Украины. Из рода основателей, крестителей, храбрых и мудрых людей, казацкого рода. Мы не сироты и не найденыши. Мы потомки могущественной страны, которая была центром Европы".

Он отметил, что здесь началось православие, зародился старославянский язык, прародителем которого является современный украинский язык. "Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности — в день Крещения Киевской Руси — Украины", — сказал он.

24 августа 2021 года президент выступил с речью в Верховной Раде, попросив народных депутатов сделать День украинской государственности выходным. Для этого в парламент был внесен специальный законопроект (№ 5864), который Рада приняла 31 мая 2022 года, добавив новый праздник в перечень государственных.





Почему дата праздника День украинской государственности перенесена

Начиная с 2024 года Украина отмечает День украинской государственности 15 июля вместо 28 июля.

Это решение Верховная Рада утвердила 14 июля 2023 года, приняв закон об изменении дат трех праздников:

Рождество Христово — 25 декабря вместо 7 января,

День украинской государственности — 15 июля вместо 28 июля,

День защитников и защитниц Украины — 1 октября вместо 14 октября.

Изменение связано с изменением церковного календаря. В 2023 году Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли на новоюлианский календарь вместо юлианского, которого придерживается российская церковь. Согласно новому календарю, 15 июля соответствует 28 июля по старому юлианскому календарю — поэтому День украинской государственности перенесен на эту дату.

Таким образом, праздник теперь отмечается в день чествования крестителя Киевской Руси, князя Владимира Великого, но по новому церковному календарю. Перенос праздника поддержал Владимир Зеленский. В пояснительной записке его законопроекта отмечалось, что цель нововведения — "отказ от российского наследия" и навязывания Россией соответствующих дат.