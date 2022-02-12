День святого Валентина: как красиво поздравить вторую половинку и друзей с праздником

Близится День святого Валентина — самый романтичный праздник в году, который является отличным поводом, чтобы напомнить своим родным и близким, насколько сильно вы их любите и цените, что они рядом. В преддверии 14 февраля наше издание собрало для вас яркие открытки, красивые поздравления и радостные пожелания.

День святого Валентина: красивые поздравления (фото из открытых источников)

Поздравление с Днем святого Валентина любимому

С тобой душа моя согрета

Любовью, нежностью, теплом,

С тобой не надо даже света

И солнца в небе голубом!



Благодарю тебя, любимый,

За каждый миг, за каждый час!

Ты лучший, ты неповторимый!

Судьба свела для счастья нас!

***

В День святого Валентина хочу поздравить тебя, мой дорогой! Безумно счастлива быть с тобой и проводить время вместе, независимо от настроения и обстоятельств. Надеюсь на дальнейшее счастливое развитие наших отношений, мечтаю встретить с тобой еще много-много различных праздников. Люблю тебя!

***

Любимый, в День святого Валентина

Хочу тебе сказать я в сотый раз,

Что я тебя люблю, ты мой мужчина,

Один на миллион, ты мой алмаз!



Спасибо за любовь, за все старания,

За множество чудесных ясных дней,

А также за заботу и внимание!

Я с каждым днем люблю тебя сильней!

***

Поздравление с Днем святого Валентина любимой









Любимая, нежная, милая,

С Днем влюбленных, родная моя.

Ты как воздух мне необходима,

Ты как солнце, мне очень нужна!



И тебе я желаю сегодня,

Чтоб любовь наша вечность жила,

Чтобы ты так всегда улыбалась,

Чтобы такою счастливой была!

***

Любимая, в этот день, который так важен для всех влюбленных, я хочу сказать тебе о том, как сильно дорожу тобой. Для меня нет ничего важнее твоей улыбки. И пусть сегодня поводом для нее станут мои слова "я люблю тебя".

***

Моей лучшей половинке

Пожелаю я с утра:

Выглядеть, как на картинке,

Быть счастливою всегда.



Чтоб была ты самой-самой,

Не глядела на других.

С Днем влюбленных, мой цветочек,

Только ты в мечтах моих!





Поздравление с Днем святого Валентина подруге





С Днем святого Валентина

Поздравляю я тебя.

Ты люби, и будь любима,

И счастливой будь всегда!



Пусть тебе почаще дарят

Люди радость и цветы.

Улыбайся, звонко смейся.

И, подруга, не грусти!

***

Будь прекрасной и желанной,

Нежной и счастливой,

Чтоб удача постоянно

Рядышком ходила!



С Днём святого Валентина!

Радости, достатка.

Будь, подруженька, любимой,

Проживай дни сладко!

***

Пускай этот День влюбленных будет полон любви, романтики и приятных сюрпризов! Желаю тебе, моя милая, любить и быть любимой, наслаждаться каждым мгновением жизни и всегда быть немыслимо счастливой!





Поздравление с Днем святого Валентина друзьям









Поздравляю от души с Днём святого Валентина! Желаю вам любви огромной и на всю жизнь, чтобы грела душу страсть, ласка и нежность от любимого человека. Пусть вам улыбается счастье и семейное благополучие. С праздником всех влюблённых!

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Поздравляю с Днем святого Валентина, друзья! Пусть ваши сердца будут наполнены прекрасным чувством, которое дает силы, дарит крылья, эйфорические эмоции. Пусть любовь толкает на подвиги, вдохновляет на большие свершения и вносит краски даже в серые дни!

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Дорогие друзья, в этот холодный день февраля пусть святой Валентин принесёт в Ваши сердца искру настоящей любви, из которой впоследствии разгорится костёр страсти, способный согреть Вас в непогоду. Будьте счастливы и любимы!

Поздравительные открытки с Днем святого Валентина





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