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День святого Валентина: как красиво поздравить вторую половинку и друзей с праздником

Ежегодно 14 февраля отмечается самый романтичный праздник в году: как красиво поздравить свою вторую половинку с Днем святого Валентина

сегодня, 10:15
Автор:

Светлана Шкурупий
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Близится День святого Валентина — самый романтичный праздник в году, который является отличным поводом, чтобы напомнить своим родным и близким, насколько сильно вы их любите и цените, что они рядом. В преддверии 14 февраля наше издание собрало для вас яркие открытки, красивые поздравления и радостные пожелания.

День святого Валентина: как красиво поздравить вторую половинку и друзей с праздником

День святого Валентина: красивые поздравления (фото из открытых источников)

Поздравление с Днем святого Валентина любимому

День святого Валентина: как красиво поздравить вторую половинку и друзей с праздником - фото 2

С тобой душа моя согрета
Любовью, нежностью, теплом,
С тобой не надо даже света
И солнца в небе голубом!

Благодарю тебя, любимый,
За каждый миг, за каждый час!
Ты лучший, ты неповторимый!
Судьба свела для счастья нас!

 ***

В День святого Валентина хочу поздравить тебя, мой дорогой! Безумно счастлива быть с тобой и проводить время вместе, независимо от настроения и обстоятельств. Надеюсь на дальнейшее счастливое развитие наших отношений, мечтаю встретить с тобой еще много-много различных праздников. Люблю тебя!

 ***

Любимый, в День святого Валентина
Хочу тебе сказать я в сотый раз,
Что я тебя люблю, ты мой мужчина,
Один на миллион, ты мой алмаз!

Спасибо за любовь, за все старания,
За множество чудесных ясных дней,
А также за заботу и внимание!
Я с каждым днем люблю тебя сильней!

 ***

Поздравление с Днем святого Валентина любимой

День святого Валентина: как красиво поздравить вторую половинку и друзей с праздником - фото 3


Любимая, нежная, милая,
С Днем влюбленных, родная моя.
Ты как воздух мне необходима,
Ты как солнце, мне очень нужна!

И тебе я желаю сегодня,
Чтоб любовь наша вечность жила,
Чтобы ты так всегда улыбалась,
Чтобы такою счастливой была!

 ***

Любимая, в этот день, который так важен для всех влюбленных, я хочу сказать тебе о том, как сильно дорожу тобой. Для меня нет ничего важнее твоей улыбки. И пусть сегодня поводом для нее станут мои слова "я люблю тебя".

 ***

Моей лучшей половинке
Пожелаю я с утра:
Выглядеть, как на картинке,
Быть счастливою всегда.

Чтоб была ты самой-самой,
Не глядела на других.
С Днем влюбленных, мой цветочек,
Только ты в мечтах моих!


Поздравление с Днем святого Валентина подруге

День святого Валентина: как красиво поздравить вторую половинку и друзей с праздником - фото 4

С Днем святого Валентина
Поздравляю я тебя.
Ты люби, и будь любима,
И счастливой будь всегда!

Пусть тебе почаще дарят
Люди радость и цветы.
Улыбайся, звонко смейся.
И, подруга, не грусти!

 ***

Будь прекрасной и желанной,
Нежной и счастливой,
Чтоб удача постоянно
Рядышком ходила!

С Днём святого Валентина!
Радости, достатка.
Будь, подруженька, любимой,
Проживай дни сладко!

 ***

Пускай этот День влюбленных будет полон любви, романтики и приятных сюрпризов! Желаю тебе, моя милая, любить и быть любимой, наслаждаться каждым мгновением жизни и всегда быть немыслимо счастливой!


Поздравление с Днем святого Валентина друзьям

День святого Валентина: как красиво поздравить вторую половинку и друзей с праздником - фото 5


Поздравляю от души с Днём святого Валентина! Желаю вам любви огромной и на всю жизнь, чтобы грела душу страсть, ласка и нежность от любимого человека. Пусть вам улыбается счастье и семейное благополучие. С праздником всех влюблённых!

***

Поздравляю с Днем святого Валентина, друзья! Пусть ваши сердца будут наполнены прекрасным чувством, которое дает силы, дарит крылья, эйфорические эмоции. Пусть любовь толкает на подвиги, вдохновляет на большие свершения и вносит краски даже в серые дни!

***

Дорогие друзья, в этот холодный день февраля пусть святой Валентин принесёт в Ваши сердца искру настоящей любви, из которой впоследствии разгорится костёр страсти, способный согреть Вас в непогоду. Будьте счастливы и любимы!

Поздравительные открытки с Днем святого Валентина

День святого Валентина: как красиво поздравить вторую половинку и друзей с праздником - фото 6

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День святого Валентина: как красиво поздравить вторую половинку и друзей с праздником - фото 7

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День святого Валентина: как красиво поздравить вторую половинку и друзей с праздником - фото 8

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День святого Валентина: как красиво поздравить вторую половинку и друзей с праздником - фото 9


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