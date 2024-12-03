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День Святого Николая в 2024 году: как и когда будут праздновать украинцы

Дата Дня Святого Николая изменена: новый календарь и важные традиции

сегодня, 01:10
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Черновалова Кристина

День Святого Николая – это то время, когда даже взрослые ждут чуда, а дети заглядывают под подушки в надежде найти что-то особенное. Но в 2024 году Николай немного "спешит": вместо привычного 19 декабря праздник будет отмечаться 6 декабря. Почему так произошло и какие традиции остаются прежними? Давайте разберемся.

День Святого Николая в 2024 году: как и когда будут праздновать украинцы

Почему День Святого Николая перенесли на 6 декабря

В сентябре 2023 Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Это означает, что все религиозные даты сместились на тринадцать дней назад. Теперь Святого Николая празднуем раньше, но суть этого волшебного дня осталась неизменной.

Николай Чудотворец – это больше, чем просто образ легенд. Это реальная историческая фигура, которая еще при жизни стала примером доброты. Родился он в городе Патара (современная Турция), и еще с детства изучал Священное Писание. Во взрослом возрасте стал епископом и помогал бедным, часто тайно. Согласно легенде, однажды он подбросил мешок золота в дом бедняка, чтобы тот смог выдать дочерей замуж.

После его смерти люди продолжали верить в силу святого, а его мощи даже называли целительными. Николай стал символом милосердия, помощи и чудес. Поэтому дарить подарки в его честь – это больше, чем просто традиция. Это способ показать заботу и любовь.

В нашей культуре этот праздник всегда был особенным. В древности родители пекли "николайчики" – печенье в виде дедушки, а вечером вся семья собиралась за столом, пела песни и делилась теплом. Современный Николай также покидает подарки, но теперь их хоронят под подушкой, чтобы утренний сюрприз стал настоящим моментом для детей.

Но праздник – это не только радость получать. В Украине принято дарить добро и тем, кто в этом нуждается. Сладости, игрушки или теплые вещи часто посылают в детские дома или больницы. До войны этот день сопровождался ярмарками и праздничными фестивалями, которые создавали настоящую магию.



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