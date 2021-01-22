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День Соборности: в СБУ поздравили украинцев, пригрозив статьей Уголовного кодекса

По словам СБУ, всех, кто не согласен с тем, что Украина едина, ждет наказание по статье о посягательстве на территориальную целостность

сегодня, 17:03
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня, 22 января, в Украине отмечается один из главных национальных праздников – День Соборности, символизирующий единство страны и братство. Главные правоохранительные структуры страны, естественно, не остались в стороне и поздравили граждан с праздником. В частности, большое внимание общественности привлекло сообщение от пресс-центра Службы безопасности Украины. 

День Соборности: в СБУ поздравили украинцев, пригрозив статьей Уголовного кодекса

Служба безопасности Украины - фото из открытых источников

На официальной странице в Facebook СБУ поздравила украинцев с Днем Соборности, а всем тем, кто не согласен с утверждением, что Украина едина, пригрозили лишением свободы: 

"Украина — едина! От Чернигова до Севастополя, от Луганска до Ужгорода! А всех, кто с этим не согласен, ждет статья 110 Уголовного кодекса Украины", — написали в СБУ. 

Отметим, что эта статья о посягательстве на территориальную целостность. 

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский также поздравил украинцев с национальным праздником. Глава государства призвал украинцев к единству и высказал уверенность в возвращении временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Поздравление Зеленский написал на официальной странице в Facebook. В День Соборности президентский кортеж прибыл к памятнику Михаила Грушевского, вследствие чего в столице образовалась большая пробка. Очевидцы сняли момент на видео.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что сегодня вся Украина отмечает один из главных национальных праздников – День Соборности, символизирующий единство страны и братство. "Комментарии" рассказали историю праздника, который отмечается 22 января. Это уже 102 годовщина воссоединения Украины.



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Источник: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine
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