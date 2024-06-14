День отца 2024: история праздника, когда отмечают в Украине, идеи подарков и поздравления

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Кунец Дарья
День отца, как и День матери, отмечается во многих странах мира. С 2019 года Украина также официально празднует этот день, признавая вклад всех отцов. День отца предоставляет прекрасную возможность выразить друг другу любовь и поддержку.
История Дня отца, когда отмечается в Украине
Рассказываем о дате празднования Дня отца в Украине в 2024 году, истории этого праздника и его традициях.
В Украине День отца официально празднуется каждое третье воскресенье июня. Указ Президента Украины № 274/2019 от 18 мая 2019 года установил этот день с целью укрепления института семьи и признания роли отца в воспитании детей. В 2024 году День отца будет отмечаться 16 июня.
Также в Украине существует неофициальный Всенародный День отца, который празднуется в третье воскресенье сентября. В 2024 году он выпадает на 15 сентября.
День отца зародился в США. Впервые его отметили в штате Вашингтон в 1910 году по инициативе Соноры Смарт Додд из Спокана. Соноре пришла идея чествовать отцов после того, как ее отец в одиночку воспитывал шестерых детей после смерти жены. Он проявил себя как заботливый и любящий родитель. Вдохновленная его примером, Сонора решила поблагодарить своего отца и всех других преданных родителей Америки. Со временем другие штаты поддержали идею празднования. С 1966 года День отца стал официальным в США, а к 2012 году более 28 стран отмечали этот праздник в третье воскресенье июня.
Для Украины этот праздник сравнительно новый, поэтому особых традиций пока не сложилось. В этот день украинцы поздравляют отцов теплыми словами, по телефону или лично.
Поздравлять следует всех мужчин, которые играют родительскую роль в нашей жизни. Это могут быть дедушки, дяди, старшие братья или другие близкие, которые заботятся о детях.
Многие дарят небольшие подарки и организовывают семейные встречи или ужины в честь отцов и других мужчин, оказавших значительное влияние на воспитание детей.
Напишите письмо или открытку: Письменное поздравление, в котором вы выразите свою любовь, благодарность и признательность, станет трогательным и запоминающимся подарком. Укажите в письме, что вы цените в своем отце и какие моменты вам особенно запомнились.
Организуйте семейный ужин: Приготовьте любимые блюда вашего отца и организуйте семейный ужин. Это может быть как домашняя трапеза, так и ужин в его любимом ресторане. Главное — создать теплую и уютную атмосферу.
Проведите день вместе: Запланируйте совместное времяпрепровождение, которое будет приятно вашему отцу. Это может быть поход на природу, посещение музея, просмотр фильма или спортивного мероприятия, либо просто прогулка по городу.
Сделайте подарок своими руками: Подарок, сделанный своими руками, всегда высоко ценится. Это может быть что угодно — от фотоальбома с семейными фотографиями до самодельного десерта.
Подарите что-то особенное: Подарите отцу вещь, о которой он давно мечтал. Это может быть книга любимого автора, новый инструмент для хобби, билеты на концерт или спортивное событие.
Организуйте сюрприз: Сделайте что-то неожиданное и приятное для вашего отца. Например, организуйте встречу с его старыми друзьями, устройте небольшой праздник с близкими или запишите видео-поздравление от всех членов семьи.
Поблагодарите лично: Если есть возможность, проведите этот день вместе с отцом и скажите ему лично, как много он для вас значит. Ваша искренность и теплые слова будут для него лучшим подарком.
В прозе:
Дорогой папа! В этот замечательный День отца хочу сказать тебе огромное спасибо за всю твою любовь, поддержку и заботу. Ты всегда был рядом в самые важные моменты моей жизни, и я безмерно благодарен за все, что ты для меня сделал. Пусть этот день принесет тебе радость и счастье, а мы постараемся сделать его незабываемым. С праздником!
***
Любимый папа! В этот особенный день я хочу пожелать тебе крепкого здоровья, счастья и много радостных моментов. Ты всегда был для меня примером силы, мудрости и доброты. Спасибо за все уроки и ценные советы, которые ты мне дал. Пусть каждый день приносит тебе только позитив и благополучие. С Днем отца!
***
Дорогой отец! Сегодня твой день, и я хочу сказать, как сильно я тебя люблю и ценю. Ты всегда был моим героем, человеком, на которого можно положиться в любой ситуации. Желаю тебе долгих лет жизни, исполнения всех мечт и постоянного счастья. С Днем отца, мой дорогой папа!
В стихах:
Папа, милый, дорогой,
Будь всегда самим собой.
С Днем отца тебя поздравляю,
Радости, здоровья желаю!
Пусть удача не проходит мимо,
А в душе всегда будет красиво.
***
Папа, ты мой лучший друг,
С тобой я смело иду на круг.
Сегодня День отца, и я скажу:
Тебя сильнее всех люблю!
Пусть счастье в дом стучится,
И все мечты начнут сбываться.
***
Папа, дорогой мой человек,
Пусть твой будет долгим век.
С праздником тебя поздравляю,
Радости и мира желаю.
Пусть удача в жизнь приходит,
И здоровье не подводит.
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