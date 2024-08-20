День независимости Украины: история праздника, важность празднования, смыслы

Уже 33 года, 24 августа, Украина празднует свой самый важный национальный праздник – День Независимости. Этот день имеет большое значение для формирования и поддержки национального сознания, единства и гордости за страну. Узнайте больше об истории праздника, интересных фактах и традициях. День Независимости Украины – это не просто государственный праздник, а символ национальной идентичности, гордости за собственную страну и стремление к демократии и развитию. Этот день чтит подвиги предыдущих поколений и отражает несгибаемый путь Украины к созданию независимого, самостоятельного и крепкого государства.

День независимости Украины 2024

Портал "Комментарии" рассказывает о значении этого дня, его важности и интересных фактах, которые должен знать каждый украинец.





Провозглашение независимости Украины: как это было?

24 августа 1991 стал выдающимся днем в истории Украины. В этот день в Верховном Совете РСФСР состоялось заседание, которое вошло в учебники как ключевое событие. В это время был принят исторический Акт провозглашения независимости Украины.

Это заседание проходило спустя всего несколько дней после провала путча ГКЧП в Москве и стало очень напряженным моментом для страны. У здания Совета собралось около 30-50 тысяч человек, которые оставались там до вечера. Начало заседания было непредсказуемым. Депутаты решили транслировать события на улицу, что стало новаторским шагом. Трансляцию обеспечивало республиканское телевидение, беспрецедентное в советской Украине.

Атмосфера в зале была напряженной, и главе Верховной Рады Леониду Кравчуку пришлось прилагать усилия, чтобы успокоить депутатов и призвать их к дисциплине. Именно Кравчук стал объектом критики со стороны радикально настроенных депутатов, обвинявших его в недостаточной решительности во время революционных событий. Они приводили пример Бориса Ельцина, президента Российской Советской Федерации, который, по их мнению, проявил смелость в защите демократии в России.

Этот день оставил глубокий след в сердцах украинцев и стал решающей точкой на пути независимости страны.

Во время заседания парламента произошло выдающееся событие – принятие постановления о провозглашении независимости Украины. Ее поддержали 321 депутат, после чего был принят Акт провозглашения независимости, за который проголосовали 346 депутатов. Зал охватила настоящая эйфория. В течение длительного сессионного дня было принято несколько важных решений: началась работа над национальной валютой, военные формирования были подчинены Раде, а спикеру парламента временно предоставили "президентские" полномочия.

Завершая день, депутаты выразили благодарность за героические действия во время путча и верности идеалам свободы и демократии. Эта историческая сессия стала шагом к формированию современной независимой Украины. 24 августа 1991 отмечает кульминацию борьбы Украины за независимость от бывшего Советского Союза. Этот акт символизировал разрушение тоталитарного режима и начало нового этапа развития страны.

Этот праздник напоминает о важности демократических ценностей и прав человека. После провозглашения независимости, украинцы начали строить демократическое общество, где граждане имеют право выбора и участия во власти.





Значение празднования Дня независимости Украины

День независимости является символом права Украины на самоопределение и независимость. Украина имеет многовековую историю борьбы за свою свободу и 24 августа напоминает о ценности этой свободы для всего народа.

Этот день также становится временем памяти погибших во время полномасштабной войны и выражения поддержки их семьям. Он показывает, что усилия наших бойцов важны и ценятся, повышая патриотизм и моральный дух как военных, так и гражданского населения.





История праздника Дня независимости Украины

История Дня Независимости начинается в 1990 году, хотя борьба Украины за независимость началась гораздо раньше. 22 января 1918 украинцы провозгласили независимость своей Родины в 4-м Универсале Украинской Центральной Рады, а через год на Софийской площади в Киеве состоялось официальное объединение Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.

Впервые за многие столетия исторические регионы Украины были объединены в единое государство. К сожалению, фактического объединения УНР и ЗУНР не произошло, но сам процесс провозглашения повлиял на политическую ситуацию в стране.

Что касается советской УССР, то ее независимость начала внедряться в 1990 году: 16 июля Верховная Рада приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины.

В марте следующего года был проведен референдум и опрос общественного мнения, чтобы определить, поддерживает ли население членство Украины в Союзе Суверенных Республик. Около 80% опрошенных ответили "да", и 16 июля стало государственным праздником.

Позже, учитывая августовский переворот, свободу украинского народа и его стремление к независимости, Верховная Рада Украины постановила 24 августа считать Днем независимости Украины и отмечать его ежегодно как государственный праздник.

С этого времени украинцы завоевали свою независимость и будут продолжать бороться за свою свободу.





Интересные факты о независимости Украины

Украина была одной из первых республик, провозгласивших независимость от Советского Союза.

На всеукраинском референдуме народ решил провозгласить независимость украинского государства. В бюллетене для голосования был только один вопрос: "Поддерживаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?" Более 90% украинцев ответили утвердительно.

Акт провозглашения независимости Украины был написан в обычных школьных тетрадях Леонтием Сандуляком и Левком Лукьяненко. 24 августа 1991 во время внеочередной сессии Верховного Совета РСФСР 346 депутатов проголосовали за независимость Украины. После сессии оппозиция исполнила национальный гимн Украинских Сечевых Стрельцов у трибуны Верховной Рады, к которому присоединились митингующие на улице.

Вячеслав Чорновил призвал украинцев принести в парламент сине-желтые флаги, и один из них был поднят на куполе парламента.

Еще несколько интересных фактов:

– В январе 1992 года украинский флаг официально стал символом независимости.

– 24 августа 1994 года состоялся первый военный парад в честь Дня Независимости Украины.



- Польша стала первой страной в мире, признавшей независимость Украины.



– 2 сентября 1996 года была введена в обращение национальная валюта Украины.

— Во время войны весь мир признал преданность и мужество украинского народа, а сине-желтый флаг стал символом несокрушимости, который известен во всем мире.