День матери: когда празднуют в Украине и мире, интересные факты, история создания

День матери — особый праздник, который отмечают во многих странах мира. В 2024 году День матери выпадает на 12 мая. Это праздник, когда мы уделяем внимание мамам, чтим и говорим слова благодарности за их безграничную любовь, заботу и жертвенность.

Коли в Україні святкують День матері

День матери празднуют по-разному и в разное время года, однако его суть остается неизменной — проявление глубокого уважения к матерям.





Как возник праздник Дня матери

История Дня матери имеет свои корни в античных временах. В Греции и Риме проводились праздники, посвященные разным богиням-матерям, таким как Рея и Церера в Греции, и Юнона в Риме. В средневековье это стало известно как "Праздник матери", когда дети со своими семьями молились в церкви к Богоматери в воскресенье.

Современная версия Дня матери, в основном, происходит от инициативы американской активистки и писательницы Анны Джервис. После того как ее мать умерла, она посвятила свою жизнь борьбе за мир и организацию женских клубов. В 1907 году она провела первый День матери в знак памяти и чествования своей матери и всех матерей, работавших над изменением мира к лучшему.





Интересные факты о Дне матери

Дата празднования. В разных странах День матери празднуют в разное время. Например, в США, Канаде, Австралии и многих других странах праздник отмечают во второе воскресенье мая, а во многих странах Европы – в третье воскресенье мая. В Великобритании День матери празднуют в четвертое воскресенье Великого поста, а в Египте – в весенние месяцы.

Символика цветов. Во многих странах принято приходить в гости к матери с цветами. Это уже послужило традицией. Часто это розы или маки, являющиеся символами материнства. Но лучше всего будет подарить маме ее любимые цветы.

Потребительские обычаи. Во многих странах День матери является популярным временем для потребительского спроса. Люди покупают подарки, цветы и угощают матерей в ресторанах. В то же время многие люди пытаются сделать праздник более личным, проводя время вместе с семьей и отмечая это в спокойной атмосфере.





Как День матери празднуют в мире





В США День матери считается одним из самых популярных праздников. Люди выражают благодарность своим матерям подарками, цветами и ужинами.

В Великобритании День матери отмечают во многих школах, где дети готовят подарки и поздравительные открытки для своих мам.

День матери в Китае отмечается во второе воскресенье мая. Традиционно дети дарят своим матерям красивые красные цветы, как символ долголетия и счастливой жизни.

В Украине День матери отмечают также во второе воскресенье мая. Люди поздравляют своих матерей, дарят цветы и угощают любимыми блюдами.





День матери — это время для особого благодарения и чествования тех, кто больше всего этого заслуживает. Этот день напоминает нам о важности родственных связей и поддержке друг друга на протяжении всей жизни. Пусть каждый День матери будет наполнен любовью, радостью и незабываемыми моментами с самыми близкими сердцу людьми.