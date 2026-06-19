Демпинга в закупках услуг по содержанию дорог больше не будет, - Федерация работодателей Украины

Методические рекомендации Минэкономики с соответствующими изменениями создают основу качественного и объективного отбора исполнителей и уменьшают пространство для недобросовестной конкуренции. Об этом сообщили в Федерации работодателей Украины.

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ФРУ как объединение бизнеса, предпринимателей и работодателей, последовательно отстаивающее развитие экономики, прозрачные правила игры и эффективный диалог государства с бизнесом, приветствует решение Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины о внесении изменений в Методические рекомендации по особенностям осуществления закупок услуг по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования государственного и местного. Об этом говорится в сообщении ФРУ на странице Facebook .

В Федерации работодателей Украины объяснили, что ранее квалификационные критерии в этой сфере не учитывали реальные потребности государства, международные практики и специфику критической инфраструктуры. Это создавало ситуацию, в которой на рынке могли участвовать недобросовестные участники без должного опыта, материально-технической базы и финансовой способности. Ведь единственным определяющим фактором победы часто становилось ценовое предложение, которое формировалось путем демпинга ниже реальной себестоимости услуг. Это не только вытесняло добросовестный бизнес, инвестирующий в технику, персонал и прозрачную оплату труда, но и подрывало качество эксплуатационного содержания дорог.

"Следствием стало ухудшение состояния дорожной инфраструктуры, разрыв или приостановление значительного количества контрактов, дополнительные расходы бюджета на аварийные ремонты, а также усложнение критически важной военной логистики — перемещение техники, личного состава, боеприпасов и эвакуации раненых", — сообщили в ФРУ.

К наработке обновленных подходов, воплощенных в измененных Методических рекомендациях по особенностям закупок услуг по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог, были привлечены международные эксперты, представители Всемирного банка и финансовых организаций, профильные министерства и агентства, Государственная аудиторская служба, АМКУ, ФРУ, общественные организации и бизнес.

Итак, пояснили в ФРУ, обновленные Методические рекомендации учитывают международный опыт, практику закупок международных финансовых институтов, а также положения европейских подходов к управлению безопасностью дорожной инфраструктуры и публичных закупок.

"Ключевые изменения позволяют придать заказчикам больше гибкости в формировании лотов без искусственного занижения квалификационных требований; четко определить критерии наличия релевантного опыта участников с учетом международной практики; согласовать подходы к оценке финансовой способности с законодательством Украины и европейскими стандартами", — говорится в сообщении Федерации.





Там пояснили, что Методические рекомендации Минэкономики с соответствующими изменениями создают основу качественного и объективного отбора исполнителей, способных обеспечить долгосрочную надежность дорожной инфраструктуры, и уменьшают пространство для недобросовестной конкуренции.





Ранее сообщалось, что Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины продолжает работу над усовершенствованием подходов к закупкам , в том числе к закупкам услуг по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог. Изменения призваны обеспечить баланс между открытой конкуренцией, надлежащим качеством работы и эффективным использованием бюджетных средств.