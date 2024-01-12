Дело «Юнайтед Энерджи»: глава Укрэнерго Кудрицкий выпустил ключевого фигуранта за границу

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Кравцев Сергей
Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий отпустил в заграничную командировку одного из топ-менеджеров, который может быть ключевым фигурантом по делу "Юнайтед Энерджи", связываемого с олигархом Игорем Коломойским. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в Facebook написал Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы.
Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий
По его данным, только Кондрашову сообщено о подозрении. В то же время Вишневский не имеет никакого процессуального статуса. Глава Укрэнерго Кудрицкий подписал ему командировку за границу. Оттуда Вишневский якобы написал заявление об уходе.
11 января НАБУ сообщило о нанесении ЧАО "НЕК "Укрэнерго" убытков. По данным следствия, в марте 2022 года государственный оператор продал одному из крупнейших трейдеров "Юнайтед Энерджи" электрическую энергию на сумму более 716 млн грн, несмотря на имеющуюся задолженность. "Юнайтед Энерджи" перепродал ее реальным участникам рынка, а средства вывел.
По делу подозреваемыми проходят четыре человека: организатор схемы, председатель правления коммерческого банка, выступивший гарантом оплаты, директор частной компании и директор департамента Укрэнерго, не остановивший продажу.
В тот же день в Укрэнерго сообщило о "тесном сотрудничестве с НАБУ по этому делу" и заверили, что предоставляют следствию всю необходимую информацию и постараются в суде взыскать с компании 1,1 млрд грн долга.
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