Дело «Юнайтед Энерджи»: глава Укрэнерго Кудрицкий выпустил ключевого фигуранта за границу

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий отпустил в заграничную командировку одного из топ-менеджеров, который может быть ключевым фигурантом по делу "Юнайтед Энерджи", связываемого с олигархом Игорем Коломойским. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в Facebook написал Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы.

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий

"Злые языки говорят, что со стороны Укрэнерго схему "администрировал" не один указанный НАБУ директор департамента, а именно — Дмитрий Кондрашов, глава департамента администратора расчетов. Также имеет отношение Никита Вишневский, директор по рыночным операциям Укрэнерго. И оба почему-то успели скрыться за границу до того, как о схеме сообщило НАБУ", — сообщил Тарас Загородний.

По его данным, только Кондрашову сообщено о подозрении. В то же время Вишневский не имеет никакого процессуального статуса. Глава Укрэнерго Кудрицкий подписал ему командировку за границу. Оттуда Вишневский якобы написал заявление об уходе.

"Вот так просто. Вернется ли он в страну? Увидим. Это отлично, что правоохранители наконец-то взялись за олигархов. Но я бы очень не хотел, чтобы громкой фамилией нас отвлекали от других, не менее циничных воров, которые не просто воруют сотни миллионов во время войны, а еще сидят при этом на государственной зарплате", — написал Загородний, добавив, что в пресс- в релизе НАБУ нет ни слова о возможном сговоре среди топ-менеджеров Укрэнерго.

11 января НАБУ сообщило о нанесении ЧАО "НЕК "Укрэнерго" убытков. По данным следствия, в марте 2022 года государственный оператор продал одному из крупнейших трейдеров "Юнайтед Энерджи" электрическую энергию на сумму более 716 млн грн, несмотря на имеющуюся задолженность. "Юнайтед Энерджи" перепродал ее реальным участникам рынка, а средства вывел.

По делу подозреваемыми проходят четыре человека: организатор схемы, председатель правления коммерческого банка, выступивший гарантом оплаты, директор частной компании и директор департамента Укрэнерго, не остановивший продажу.

В тот же день в Укрэнерго сообщило о "тесном сотрудничестве с НАБУ по этому делу" и заверили, что предоставляют следствию всю необходимую информацию и постараются в суде взыскать с компании 1,1 млрд грн долга.



