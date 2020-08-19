Дело Суркисов: в ВР хотят создать ВСК из-за расследования американцев о схемах в ПриватБанке

ВСК, которая будет расследовать схемы вывода средств из "ПриватБанка", хотят создать в Верховной Раде. Она должна появиться с 1 сентября. Будет определять, как могут быть причастны к коррупционным схемам 6 оффшорных компаний, аффилированных с семьей Суркисов. Об этом заявил нардеп Михаил Бондарь, передает "ДС".

Речь идет о фактах, которые появились в СМИ после расследования американской компании Kroll. В документах, опубликованных сначала в иностранной прессе, а затем и в украинской, говорится о том, что шесть оффшорных компаний, в частности, Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments были созданы в одно и то же день по одному и тому же адресу. Через них и могли реализовывать схему вывода из "ПриватБанка" 150 млн долл.

Братья Суркисы. Фото: delo.ua

Указанные компании аффилированные с семьей Суркисов, пишет издание. Именно они являются истцами против Украины в деле "Привата". Оффшоры требуют оплатить им еще 350 млн долларов якобы процентов по депозитам. Напомним, что те были более чем в 5 раз выше среднестатистических процентов в банках Кипра.

После этого расследования Kroll, которое разоблачает схему отмывания средств "ПриватБанка", должно быть открыто уголовное производство, отмечает нардеп Бондарь.

"К сожалению, сейчас этого не происходит из-за дружеские отношений украинских олигархов с правоохранительными органами в Украине", - уверен политик.

"Но замолчать все это не удастся. Это не небольшой конфликт внутри государства, это уже международный масштаб и имидж Украины. Будет обращение, мы будем требовать открыть уголовное производство. А еще будем создавать в стенах парламента ВСК и всячески помогать это расследовать. Раз правоохранители не хотят этого делать - сделаем мы ", - добавил он.

Напомним, ПриватБанк уже обратился в НАБУ по делу оффшоров Суркисов и действий судьи Вовка. Банк утверждает, что определение судьи в производстве осуществлялось с нарушением установленного порядка.

Кроме того, ранее о договоренности между Суркисами и судьями, рассматривающими иски шести оффшорных компаний к "ПриватБанку", заявил министр юстиции Денис Малюська.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что в "ПриватБанке" запустили новую услугу на кассе.

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