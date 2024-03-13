Дело об уплате Банком Альянс долга в 1 млрд грн перед НЭК «Укрэнерго»: когда ждать решения суда

14 марта в Северном апелляционном суде возобновятся слушания по делу о долге Банка Альянс по банковской гарантии перед НЭК "Укрэнерго", который финучреждение отказывается платить.

Банк Альянс . Фото: из открытых источников

Решение об оплате Банком Альянс 1,113 млрд грн в пользу НЭК "Укрэнерго" Хозяйственный суд г. Киева принял еще в декабре 2022 года. Уже в следующем месяце Банк Альянс обжаловал определение суда первой инстанции. Впрочем, вместо отведенных законом 60 дней Северный апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу финучреждения уже 14 месяцев, в течение которых адвокаты Банка Альянс использовали уже все доступные процессуальные инструменты затягивания рассмотрения дел – ходатайство, встречные иски, отвод судьям. Есть вероятность, что для банка, который имеет самый большой среди украинских банков долг перед НБУ по невозвращенному рефинансированию (на 1 января 2024 г. составляет 700 млн грн) выплата банковской гарантии в более чем 1 млрд грн может иметь критическое значение.

Правда, последний перерыв по делу неожиданно возник в связи с требованием НЭК "Укрэнерго" об обеспечении иска, которое госучреждение пыталось удовлетворить в течение 3 месяцев в судах всех инстанций, дойдя до Верховного суда. После отказа высшей кассационной инстанции удовлетворить требование НЭК "Укрэнерго" остановленное производство по делу, наконец, будет возобновлено.

Сможет ли Северный апелляционный суд поставить точку по этому делу, а государство покрыть нанесенный ему ущерб, станет известно 14 марта.

Стоит напомнить, что в начале полномасштабной агрессии России в 2022 году аффилированная с Игорем Коломойским компания Юнайтед Энерджи получила от НЭК "Укрэнерго" электроэнергию на почти миллиард гривен, за которую не уплатила. Государственная компания обратилась в Банк Альянс, выдавший банковскую гарантию под договор по урегулированию небалансов энергии, заключенный между Юнайтед Энерджи и НЭК "Укрэнерго", с требованием уплатить долг Юнайтед Энерджи по гарантийному случаю.

Дело о неуплате Юнайтед Энерджи средств НЭК "Укрэнерго" и участия в этом деле Банка Альянс также расследуется НАБУ. В уголовном производстве №52022000000000091 НАБУ и САП объявили о подозрении 4 лицам, среди которых председатель правления банка Альянс Юлия Фролова и бывший начальник департамента администратора расчетов Укрэнерго Дмитрий Кондрашов. Все подозреваемые объявлены в розыск.

Это не первое дело, в котором Банк Альянс отказывается уплатить банковскую гарантию в пользу государственных органов и предприятий. Среди пострадавших: Министерство обороны Украины, АО "Укртрансгаз", Газоснабжающая компания "Нефтегаз Трейдинг".



