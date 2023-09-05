Дело о банкротстве экс-владельца Дельта Банка Лагуна – как на государство хотят повесить долги

По данным журналистского расследования, бывший владелец Дельта Банка имеет кучу обязательств перед государством и государственными учреждениями, среди них в частности только "Ощадбанку" по решению суда Николай Лагун должен заплатить 250 млн долларов, еще 0,5 млрд долларов как возмещение ущерба связанного с незаконным выводом средств полученных в качестве рефинансирования от Национального банка в оффшоры. К тому же, уже несколько лет Фонд гарантирования вкладов физических лиц пытается взыскать с экс-банкира и топ-менеджеров банка 850 млн долларов. Об этом пишут "Украинские новости", ссылаясь на расследование "Апостроф TV".

Николай Лагун

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"Сам Лагун с 2022 года скрывается от войны и правоохранительных органов либо в Австрии, либо в Монако. Ни на одном из судебных заседаний по уголовным делам за особо тяжкие преступления о завладении средствами в особо крупных размерах подсудимый Лагун так и не появился. Дело умело затягивается его адвокатами.А теперь фигурант уголовных производств, надежно спрятавший имущество и деньги, которые были выведены из банка, решил освободиться от долгов, объявив себя "неплатежевозможным", и это дело, в отличие от уголовных, рассматривается очень стремительно", — говорится. в материале.

Журналисты отмечают, что в Хозяйственный суд Киева Лагун в начале августа 2023 года подал заявление о "неплатежеспособности", принял к рассмотрению судья Пасько и назначил подготовительное заседание уже через 2 недели. Журналисты обратили внимание, что в постановлении, подписанном судьей Пасько — ни о кредиторах экс-собственника Дельта Банка, ни о сумме долгов речь не идет. Хотя именно желание беглого банкира "обнулить" все свои долги стали причиной обращения в суд. Кредиторы Николая Лагуна среди которых НБУ, Ощадбанк, Укрэксимбанк и целый ряд физических и юридических лиц. Почти десятилетия они пытаются вернуть утраченные деньги через суд, впрочем, приглашение на заседание, которое может превратить эти десятизначные суммы в пыль — так и не дождались. Сам заявитель Николай Лагун в Хозяйственном суде Киева ожидаемо так и не появился. А само слушание длилось всего несколько минут. Заседание было перенесено на 7 сентября.

"Если Хозяйственный суд Киева утвердит так называемый "план реструктуризации долгов" Лагуна, то в лучшем случае экс-владелец Дельта Банка возьмет на себя обязанность погасить какую-то мизерную сумму долга, а по всем остальным долгам предложит принять решение о прощении ему долгов. экс-владелец Дельта Банка выйдет "сухим из воды", а 1,5 млрд американских долларов, которые задолжал беглый банкир, превратятся в сухие листья. В противном же случае, если кредиторы не согласятся - Николая Лагуна объявят банкротом. выигрыши — из-за отсутствия имущества он будет освобожден от всех долгов. Все, что останется "на память" — запятнанная деловая репутация на 3-3 года и обязательства экс-собственника Дельта Банка письменно сообщать о факте своей неплатежеспособности другим сторонам при заключении новых финансовых договоров ", – пишут авторы материала.

В сюжете журналисты подчеркнули, что будут следить за развитием ситуации и сделают все от них зависящее, чтобы огласить попытки Николая Лагуна избежать наказания.

