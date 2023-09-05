Дело о банкротстве экс-владельца Дельта Банка Лагуна – как на государство хотят повесить долги

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Кравцев Сергей
По данным журналистского расследования, бывший владелец Дельта Банка имеет кучу обязательств перед государством и государственными учреждениями, среди них в частности только "Ощадбанку" по решению суда Николай Лагун должен заплатить 250 млн долларов, еще 0,5 млрд долларов как возмещение ущерба связанного с незаконным выводом средств полученных в качестве рефинансирования от Национального банка в оффшоры. К тому же, уже несколько лет Фонд гарантирования вкладов физических лиц пытается взыскать с экс-банкира и топ-менеджеров банка 850 млн долларов. Об этом пишут "Украинские новости", ссылаясь на расследование "Апостроф TV".
Николай Лагун
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Журналисты отмечают, что в Хозяйственный суд Киева Лагун в начале августа 2023 года подал заявление о "неплатежеспособности", принял к рассмотрению судья Пасько и назначил подготовительное заседание уже через 2 недели. Журналисты обратили внимание, что в постановлении, подписанном судьей Пасько — ни о кредиторах экс-собственника Дельта Банка, ни о сумме долгов речь не идет. Хотя именно желание беглого банкира "обнулить" все свои долги стали причиной обращения в суд. Кредиторы Николая Лагуна среди которых НБУ, Ощадбанк, Укрэксимбанк и целый ряд физических и юридических лиц. Почти десятилетия они пытаются вернуть утраченные деньги через суд, впрочем, приглашение на заседание, которое может превратить эти десятизначные суммы в пыль — так и не дождались. Сам заявитель Николай Лагун в Хозяйственном суде Киева ожидаемо так и не появился. А само слушание длилось всего несколько минут. Заседание было перенесено на 7 сентября.
В сюжете журналисты подчеркнули, что будут следить за развитием ситуации и сделают все от них зависящее, чтобы огласить попытки Николая Лагуна избежать наказания.
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