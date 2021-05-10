Дело МН17: к чему ведет иск Нидерландов против России

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Таисия Ерохина
Нидерланды подают иск
в Европейский суд по правам человека против РФ за ее роль в крушении
малайзийского пассажирского самолета Боинг-777 рейса МН17, сбитого в небе над
Донецкой областью в июле 2014 года. Что это значит? Почему иск подан именно
сейчас? Каковы могут быть последствия для РФ? "Комментарии" узнали ответы у
экспертов.
Дело МН17. Фото из открытых источников
Политолог, социолог Владимир Воля считает, что
в этой ситуации Нидерланды действуют в интересах своих граждан, чтобы получить
компенсацию за сбитый "Боинг".
Эксперт напоминает, что расследование вышло на
конкретных лиц (правда, слушания в Гааге проходят в отсутствие обвиняемых: трех
граждан России и одного украинца – Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея
Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко), которые, предположительно,
совершили теракт, в результате которого 17 июля 2014 года в небе над Донецкой
областью был уничтожен рейса МН17 и 298 человек, находившихся на борту. Но вина
их в суде пока не доказана.
"Речь идет о конкретных людях, которые
запускал ракету из комплекса "Бук" (международная
следственная группа пришла к выводу, что он принадлежал 53-й зенитно-ракетной
бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске – ред.) по "Боингу". Доказать
прямую вину РФ как государства, которое дало разрешение на удар, очень сложно.
Возможно, это станет следующим этапом, — считает Владимир Воля. – Пока же
Нидерланды (а на борту, напомню, было 196 граждан этого государства) действуют
превентивно. И рассчитывают, что через некоторое время появится соответствующе
решение суда по людям, которые виновны в сбитии самолета. А там – видно будет"
Эксперт напоминает, что РФ не признаёт
юрисдикцию ЕСПЧ, а потому вряд ли будет выполнять решение суда. Но если оно
окажется не в пользу России – это станет очередным ударом по ее международному
имиджу.
"Правда, до этого еще нужно пройти ряд сложных
и продолжительны этапов. В частности, завершить суд над теми, кто,
предположительно, сбивал самолет. А потом попытаться убедительно доказать
прямую связь между ними и приказами должностных лиц РФ. Отмечу, что пока не
было реальных следственных действий, которые позволили бы подтвердить то, что
по интернету насобирали расследователи. Следователи не проводили следственных
действий в России. Соответственно, доказать роль РФ как государства в
происшедшей трагедии будет крайне сложно", – резюмирует Владимир Воля.
Политический эксперт Дмитрий Воронков
предполагает, что в самих Нидерландах есть политический спрос на повышение
рейтинга власти. И руководство страны хочет продемонстрировать гражданам, что
вопрос трагедии рейса МН17 оно не упускает из внимания. И намерено привлечь к
ответственности всех виновных.
"Параллельно с этим всё идет в рамках
общеевропейской антироссийской кампании, набирающей в последнее время всё большие
обороты. Достаточно вспомнить обвинения РФ во взрывах на военных складах в Чехии, Болгарии, — отмечает Дмитрий Воронков. — Понятно, что РФ не признаёт
свою вину. Но это дает повод для новых санкций. К чему, я полагаю, и стремятся
определенные силы".
Эксперт не исключает, что РФ было бы выгодно
заплатить некую компенсацию. Но учитывая, что это сродни признанию вины, в том
числе в своем участии в конфликте на Донбассе, рассчитывать на такой поворот
событий вряд ли приходится.
"Как вряд ли будут в обозримом будущем и
серьезные последствия для РФ. Против России и так немало исков в ЕСПЧ. Вот
только российские власти подстраховались. Они пробили через свой
Конституционный суд решение о превалировании своего законодательства над
международным. Фактически – получили возможность не исполнять решения ЕСПЧ. Эти
изменения, принятые вскоре после начала агрессии против Украины, явно имел
целью игнорировать решения международных институций, неудобные для России", —
поясняет Дмитрий Воронков.
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России жителям ОРДЛО предоставили "новые права".
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