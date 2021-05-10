Дело МН17: к чему ведет иск Нидерландов против России

Нидерланды подают иск в Европейский суд по правам человека против РФ за ее роль в крушении малайзийского пассажирского самолета Боинг-777 рейса МН17, сбитого в небе над Донецкой областью в июле 2014 года. Что это значит? Почему иск подан именно сейчас? Каковы могут быть последствия для РФ? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.

Дело МН17. Фото из открытых источников

"Нидерланды действуют в интересах своих граждан"

Политолог, социолог Владимир Воля считает, что в этой ситуации Нидерланды действуют в интересах своих граждан, чтобы получить компенсацию за сбитый "Боинг".

Эксперт напоминает, что расследование вышло на конкретных лиц (правда, слушания в Гааге проходят в отсутствие обвиняемых: трех граждан России и одного украинца – Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко), которые, предположительно, совершили теракт, в результате которого 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью был уничтожен рейса МН17 и 298 человек, находившихся на борту. Но вина их в суде пока не доказана.

"Речь идет о конкретных людях, которые запускал ракету из комплекса "Бук" (международная следственная группа пришла к выводу, что он принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске – ред.) по "Боингу". Доказать прямую вину РФ как государства, которое дало разрешение на удар, очень сложно. Возможно, это станет следующим этапом, — считает Владимир Воля. – Пока же Нидерланды (а на борту, напомню, было 196 граждан этого государства) действуют превентивно. И рассчитывают, что через некоторое время появится соответствующе решение суда по людям, которые виновны в сбитии самолета. А там – видно будет"

Эксперт напоминает, что РФ не признаёт юрисдикцию ЕСПЧ, а потому вряд ли будет выполнять решение суда. Но если оно окажется не в пользу России – это станет очередным ударом по ее международному имиджу.

"Правда, до этого еще нужно пройти ряд сложных и продолжительны этапов. В частности, завершить суд над теми, кто, предположительно, сбивал самолет. А потом попытаться убедительно доказать прямую связь между ними и приказами должностных лиц РФ. Отмечу, что пока не было реальных следственных действий, которые позволили бы подтвердить то, что по интернету насобирали расследователи. Следователи не проводили следственных действий в России. Соответственно, доказать роль РФ как государства в происшедшей трагедии будет крайне сложно", – резюмирует Владимир Воля.

"РФ было бы выгодно заплатить некую компенсацию"

Политический эксперт Дмитрий Воронков предполагает, что в самих Нидерландах есть политический спрос на повышение рейтинга власти. И руководство страны хочет продемонстрировать гражданам, что вопрос трагедии рейса МН17 оно не упускает из внимания. И намерено привлечь к ответственности всех виновных.

"Параллельно с этим всё идет в рамках общеевропейской антироссийской кампании, набирающей в последнее время всё большие обороты. Достаточно вспомнить обвинения РФ во взрывах на военных складах в Чехии, Болгарии, — отмечает Дмитрий Воронков. — Понятно, что РФ не признаёт свою вину. Но это дает повод для новых санкций. К чему, я полагаю, и стремятся определенные силы".

Эксперт не исключает, что РФ было бы выгодно заплатить некую компенсацию. Но учитывая, что это сродни признанию вины, в том числе в своем участии в конфликте на Донбассе, рассчитывать на такой поворот событий вряд ли приходится.

"Как вряд ли будут в обозримом будущем и серьезные последствия для РФ. Против России и так немало исков в ЕСПЧ. Вот только российские власти подстраховались. Они пробили через свой Конституционный суд решение о превалировании своего законодательства над международным. Фактически – получили возможность не исполнять решения ЕСПЧ. Эти изменения, принятые вскоре после начала агрессии против Украины, явно имел целью игнорировать решения международных институций, неудобные для России", — поясняет Дмитрий Воронков.

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