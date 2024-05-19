Дело Кропачева: Компания бизнесмена за время войны заплатила налоги на 1,3 млрд грн



















Заметим, что заседание должно было состояться еще утром. Впрочем, судья Сергей Вовк, который должен рассматривать дело, взял самоотвод из-за конфликта интересов (на стороне бизнесмена выступает адвокат, защищавший судью по его уголовному делу), и дело передали судье Галине Матийчук.



Виталий Кропачев. Фото из открытых источников

Напомним, ДБР обвиняет Виталия Кропачева в нанесении государства ущерба в 2 млрд грн. Сам Кропачев отвергает все обвинения и заявляет, что никаких правовых оснований для уголовного дела нет. Адвокаты бизнесмена утверждают, что его задержание произошло с нарушениями.

Уплата налогов

Отметим, что компания бизнесмена Виталия Кропачева за 2 года войны уплатила 1,3 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней, отмечают в ООО "Краснолиманское".

Так, в 2022 году предприятие уплатило в бюджеты всех уровней 581,2 млн гривен налогов и сборов, в то время как в 2023 — 729,3 млн грн.

В частности, за два года было уплачено 807,3 млн. грн. НДС.

Кроме того, предприятие не использовало никаких льгот по НДС при уплате налогов.

Также компания как налоговый агент уплатила более 100 млн грн налога на доходы физических лиц и военного сбора.