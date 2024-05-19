logo

BTC/USD

67171.32

ETH/USD

3109.92

LTC/USD

83.83

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Дело Кропачева: Компания бизнесмена за время войны заплатила налоги на 1,3 млрд грн
commentss НОВОСТИ Все новости

Дело Кропачева: Компания бизнесмена за время войны заплатила налоги на 1,3 млрд грн

Судья Печерского районного суда Киева рассмотрел дело бизнесмена Виталия Кропачева.

сегодня, 10:50
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:








Заметим, что заседание должно было состояться еще утром. Впрочем, судья Сергей Вовк, который должен рассматривать дело, взял самоотвод из-за конфликта интересов (на стороне бизнесмена выступает адвокат, защищавший судью по его уголовному делу), и дело передали судье Галине Матийчук.

Дело Кропачева: Компания бизнесмена за время войны заплатила налоги на 1,3 млрд грн

Виталий Кропачев. Фото из открытых источников

Напомним, ДБР обвиняет Виталия Кропачева в нанесении государства ущерба в 2 млрд грн. Сам Кропачев отвергает все обвинения и заявляет, что никаких правовых оснований для уголовного дела нет. Адвокаты бизнесмена утверждают, что его задержание произошло с нарушениями.

Уплата налогов

Отметим, что компания бизнесмена Виталия Кропачева за 2 года войны уплатила 1,3 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней, отмечают в ООО "Краснолиманское".

Так, в 2022 году предприятие уплатило в бюджеты всех уровней 581,2 млн гривен налогов и сборов, в то время как в 2023 — 729,3 млн грн.

В частности, за два года было уплачено 807,3 млн. грн. НДС.

Кроме того, предприятие не использовало никаких льгот по НДС при уплате налогов.

Также компания как налоговый агент уплатила более 100 млн грн налога на доходы физических лиц и военного сбора.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://podrobnosti.ua/2481161-sud-pochav-rozgljad-spravi-bznesmena-vtalja-kropachova.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости