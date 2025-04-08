Дело исчезновения украинской модели Ковальчук: стало известно о наказании виновному

Украинские правоохранители начали уголовное производство по статье о торговле людьми в связи с исчезновением пропавшей в Дубае 20-летней украинской модели Марии Ковальчук. После более чем десяти дней поисков ее нашли с тяжелыми травмами — переломами рук, ног и позвоночника. Мария была доставлена в больницу без документов и мобильного телефона.

Мария Ковальчук. Фото: 24 Канал

Долгое время она была в критическом состоянии. Как сообщили правоохранители в комментарии для OBOZ.UA, лицу, виновному в его травмировании и исчезновении, грозит заключение на срок от трех до восьми лет.

Уголовное производство было начато по части 1 статьи 149 Уголовного кодекса Украины. В то же время иностранные стражи порядка предложили другую версию событий, утверждая, что модель получила травмы, упав с большой высоты, и якобы сама пришла на недостроенное здание. Однако в Украине расследование ведется по фактам торговли людьми, вербовке, перемещению и передаче человека с целью эксплуатации, включая применение принуждения, похищение, обман или шантаж.

9 марта этого года Мария, находясь в Дубае, скрылась. Она сообщила матери, что останется ночевать у представителей модельного агентства, с которыми была на вечеринке, но после этого перестала выходить на связь. Через два дня она должна была вылететь в Таиланд по работе, однако этого не произошло.

19 марта Марию обнаружили на обочине в ОАЭ с серьезными травмами. Ее мать, Анна Ковальчук, сообщила, что дочь перенесла три операции, и сейчас не может говорить. Женщина отказывается комментировать ситуацию, пока не завершится расследование полиции.

Как уже писали "Комментарии", украинская модель Мария Ковальчук, которую 19 марта обнаружили в больнице Дубая с переломами, уже прошла несколько операций и продлевает восстановительный период. Хотя точные обстоятельства травмирования остаются невыясненными, новые детали ее исчезновения постепенно появляются.