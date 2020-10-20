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Дело Дыминского: адвокат бизнесмена заявил, что за невыполнением решения суда последует наказание

Адвокат Петра Дыминского заявляет, что правоохранители должны были закрыть дело в отношении предпринимателя еще в июле

сегодня, 11:30
Автор:

Станислав Молчанов

Адвокат Петра Дыминского Алексей Менив заявил, что правоохранительные органы в течение трех лет не смогли доказать причастность бизнесмена к смертельному ДТП. Он также отмечает, что согласно постановлению Печерского районного суда Киева от 29.05.2020 г., завершился двухмесячный срок досудебного расследования в уголовном производстве следствия, и дело должно было быть закрыто 29 июля нынешнего года. Адвокат отметил, что этого не произошло, поэтому дело будет передано в Государственное бюро расследований (ГБР).

Дело Дыминского: адвокат бизнесмена заявил, что за невыполнением решения суда последует наказание

"Теперь уже ГБР возьмется за руководителей групп следователей и прокуроров, которые до сих пор не выполнили постановления суда о закрытии дела", – заявляет Менив.

Правозащитник также отметил, что в течение трех лет следствие не смогло найти ни одного свидетеля; проведенные экспертизы образцов ДНК из автомобиля указывают на то, что за рулем был охранник бизнесмена; Интерпол отказался вносить Петра Дыминского в свою базу, бизнесмен не находится в розыске и имеет полную свободу передвижения.

Дальнейшие события демонстрировали, что между делом о причастности Дыминского к ДТП и деятельностью телеканала ZIK, вероятно, есть прямая связь. В эфирах телеканала все чаще стали появляться программы, которые критиковали власть во главе с пятым президентом Украины Петром Порошенко. В свою очередь ZIK стали чаще проверять фискалы, появились проблемы с лицензией на вещание, а под окнами главной студии стали появляться "протестующие".

Приближенные к Дыминскому люди рассказывают, что предпринимателю предлагали продать либо передать в пользование телеканал в обмен на закрытие уголовного производства. В свою очередь у Дыминского заявляют, что подобные предложения никогда не интересовали предпринимателя.

Телеканал ZIK сообщал, что его собственник категорически отказывается передавать СМИ в пользование на три года. В пресс-службе канала заявляли, что с соответствующими предложениями к собственникам от имени Администрации президента обращались нардеп "Блока Петра Порошенко" Глеб Загорий с супругой Екатериной. В свою очередь Загории обратились в суд с иском, в котором заявляли, что представители ZIK безосновательно обвиняют их в рейдерстве. Зимой нынешнего года в СМИ появилась информация о том, что Загории проиграли этот суд.


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