Дело 1XBet в Украине еще не закончено: Михаил Макарук объяснил, почему благодарить СНБО рано

История с лишением российской беттинговой компании 1XBet украинской лицензии еще не закончилась и считать сам факт победой еще рано. Поскольку российские операторы игорного рынка должны находиться под санкциями СНБО. Причем не только как юридические лица, но и физические лица-собственники. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишут "Украинские новости", цитируя заявление представителя международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаила Макарука в эфире youtube-шоу Курбатова Live.

Михаил Макарук, InformNapalm. Фото: из открытых источников

Издание обращает внимание на то, что Михаил Макарук подчеркнул – компании, подобные 1Xbet, которые по роду своей деятельности собирают персональные данные, это прямая угроза национальной безопасности Украины.

"Мы не имеем права допустить, чтобы ФСБ и ГРУ России могли проводить свои спецоперации в Украине, оперируя чувствительными данными украинцев", — заявил Макарук.

Макарук отметил, что это не первая подобная спецоперация российских компаний и напомнил, что еще в 2017 году его сообщество среди других общественных организаций и активистов добивалось введения санкций против российских компаний и соцсетей: ВКонтакте, Яндекс и других. И тогда СНБО, которую возглавлял Александр Турчинов, санкции ввели.

"Время доказало, что мы тогда были правы. И сейчас мы настаиваем на полном запрете российским компаниям работать в Украине", – подчеркнул Михаил Макарук.

Он добавил, что одной из самых масштабных операций ФСБ и ГРУ РФ был именно массовый завод на украинский рынок азартных игр крупных российских операторов. Каким по роду их деятельности необходимо собирать персональные данные?

"Вы только представьте: ГРУ и ФСБ "на халяву" получают персональные данные проигравших какую-то копейку. Игроманы – это те же наркоманы. Вы получаете любые последствия – это корректировщики огня, исполнители терактов, это агентура".

Макарук напомнил, что именно сообщество InformNapalm доказало связь 1XBet с Россией, что позволило КРАИЛ отобрать у них лицензию.

"Хочу поблагодарить КРАИЛ И БЕБ", отметил Михаил Макарук и добавил, что "хотелось бы поблагодарить СНБО, СБУ, Минфин и другие организации, входящие в СНБО, но к сожалению пока не за что. Они "мнутся". Мы считаем, что российские операторы игорного бизнеса должны быть под санкциями СНБО. Не только их юрлица, но и физические владельцы", — подчеркнул Михаил Макарук.

"У них забрали лицензию, Кабмин пишет "будем забирать лицензию", публикует список операторов российского рынка. Я открываю список, который публикует Шмигаль, а там нет 1XBet" — рассказал Макарук и напомнил, что сам Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов , сказал: "Немедленно разобраться". Это как понимать? Это ли невыполнение приказов главнокомандующего во время войны? Так это уже "статья", – спросил Михаил Макарук.

Журналисты "УН" напоминают, украинский Forbes в своем расследовании о крупнейшем ИТ-холдинге Украины Techiia упоминал о том, что российский букмекер 1XBET планировал работать в Украине через юрлицо ООО "Твоя беттинговая компания", полностью принадлежащее Цыбину Сергею, который в 2018 году был руководителем – ЭСТЕЙТ". Соучредитель TECHIIA Юра Лазебников был директором МЭ-ЭСТЕЙТ в 2018-2020 годах.





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