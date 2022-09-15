Дело 1XBet в Украине еще не закончено: Михаил Макарук объяснил, почему благодарить СНБО рано

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Станислав Молчанов
История с лишением российской беттинговой компании 1XBet украинской лицензии еще не закончилась и считать сам факт победой еще рано. Поскольку российские операторы игорного рынка должны находиться под санкциями СНБО. Причем не только как юридические лица, но и физические лица-собственники. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишут "Украинские новости", цитируя заявление представителя международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаила Макарука в эфире youtube-шоу Курбатова Live.
Михаил Макарук, InformNapalm. Фото: из открытых источников
Издание обращает внимание на то, что Михаил Макарук подчеркнул – компании, подобные 1Xbet, которые по роду своей деятельности собирают персональные данные, это прямая угроза национальной безопасности Украины.
Макарук отметил, что это не первая подобная спецоперация российских компаний и напомнил, что еще в 2017 году его сообщество среди других общественных организаций и активистов добивалось введения санкций против российских компаний и соцсетей: ВКонтакте, Яндекс и других. И тогда СНБО, которую возглавлял Александр Турчинов, санкции ввели.
Он добавил, что одной из самых масштабных операций ФСБ и ГРУ РФ был именно массовый завод на украинский рынок азартных игр крупных российских операторов. Каким по роду их деятельности необходимо собирать персональные данные?
Макарук напомнил, что именно сообщество InformNapalm доказало связь 1XBet с Россией, что позволило КРАИЛ отобрать у них лицензию.
Журналисты "УН" напоминают, украинский Forbes в своем расследовании о крупнейшем ИТ-холдинге Украины Techiia упоминал о том, что российский букмекер 1XBET планировал работать в Украине через юрлицо ООО "Твоя беттинговая компания", полностью принадлежащее Цыбину Сергею, который в 2018 году был руководителем – ЭСТЕЙТ". Соучредитель TECHIIA Юра Лазебников был директором МЭ-ЭСТЕЙТ в 2018-2020 годах.
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