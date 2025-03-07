Декларирование для военных: кто должен подать документы в 2025 году

С 1 января 2025 г. начался новый этап кампании декларирования доходов для государственных служащих, в том числе и для военнослужащих. Хотя во время военного положения часть военных освобождена от обязанности подавать декларации, есть и категории, которые обязаны сделать это обязательно. Кто из военных и представителей Минобороны должен декларировать свои доходы, а кто может этого не делать – разбирались "Комментарии", ссылаясь на Минобороны.

Фото: mod.gov.ua

Согласно требованиям Закона Украины "О предотвращении коррупции", все лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, должны подать декларации до 1 апреля 2025 через официальный вебсайт Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Однако некоторые категории военнослужащих освобождены от этой обязанности во время военного положения.

В частности, военные должностные лица, проходящие службу по контракту (рядового, сержантского, младшего офицерского состава), а также мобилизованные, резервисты и офицеры, призванные на службу, не обязаны подавать декларацию. Также освобождаются от декларирования работники социальной сферы, образования, здравоохранения и культуры (кроме руководителей).

Однако некоторые категории военных, а именно министры, их заместители, военнослужащие аппарата Министерства обороны и другие лица, занимающиеся закупками для оборонного сектора, должны подавать декларацию независимо от военного положения. Они обязаны подать свои декларации до 1 апреля 2025 года, а в случае прекращения военного положения или увольнения с военной службы – в течение 90 дней.

Также, напомним, что для старшего и высшего офицерского состава ВСУ действуют отсрочки подачи деклараций, однако требование для отдельных лиц бесспорно, как подчеркнул полковник юстиции Сергей Степанян.