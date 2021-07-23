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Декларация Арсена Авакова: сколько он заработал за 2021 год

23 июля Аваков подал электронную декларацию

сегодня, 17:08
Автор:

Мокрик Анастасия

На сайте Единого реестра электронных деклараций появился отчет о доходах Арсена Авакова, экс-главы Министерства внутренних дел Украины.

Декларация Арсена Авакова: сколько он заработал за 2021 год

Аваков подал электронную декларацию - фото: из открытых источников

Согласно данным его декларации, за 2021 год его зарплата на бывшей должности составила 499 616 гривен. Аваков также указал, что на данный момент хранит на банковских счетах в общем 1,3 млн гривен, 199 397 долларов и 147 708 евро. Наличными имеет сбережения в размере 5 000 гривен,  9 400 долларов, 42 950 евро, 96 000 японских иен, 4 000 фунтов стерлингов и 300 австралийских долларов. Также указаны активы в драгоценных (банковских) металлах — золото в слитке на сумму 200 000 гривен. 

Что касается недвижимости, то в этом графе Арсен Аваков указал, что является владельцем двух квартир в Харькове и одной в городе Чугуев, что в Харьковской области. На данный момент бывший экс-глава МВД арендует отельный номер в столице. В графе транспортных средств стоит прочерк. Это означает что ни у Авакова ни у членов его семьи нет собственны автомобилей. 

Также Арсен Аваков задекларировал большое количество старинных картин, наручные часы Rolex, Vacheron Constantin и Jaeger LeCoultre, коллекцию медных, бронзовых, серебряных и золотых монет 16-21 веков, антикварные каменные часы 19 века, игровой набор шахмат и нард, коллекцию почтовых марок. 

К слову, в 2020 году Аваков Арсен задекларировал 815 438 гривен дохода. В эту сумму входит заработная плата в МВД, а также проценты с банка. А в 2019 его доход составлял 1 341 511 гривен.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что 13 июля 2021 года на сайте Министерства внутренних дел появилось официальное заявление Арсена Авакова об отставке

Также издание информировало о том, почему по мнению экспертов Арсен Аваков ушел с должности главы Министерства внутренних дел Украины


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Источник: https://public.nazk.gov.ua/documents/bd9962be-8368-40fd-9c12-3e465ff1c018
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