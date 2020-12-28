Дед Мороз-парапланерист поздравил детвору с Новым годом, разбросав с неба сладости

Под Киевом Дед Мороз или Санта на параплане разбрасывал конфеты. Так, известно, что над городом Обуховым пролетел некто в костюме Санта-Клауза и забросал сладостями площадку для игр детей. Правда, передвигался по небу главный персонаж новогодних праздников не в обычных санях с оленями, а на современном летном транспорте — мотопараплане.

Санте-парапланеристу удалось создать предновогоднее настроение для детей и взрослых, несмотря на коронавирусный карантин и отсутствие снега.





Ранее "Комментарии" писали о том, что новогодние корпоративы пройдут без учета коронавирусной ситуации в стране. Традиционно для тех, кто может себе позволить выложить кругленькую сумму, будут выступать звезды украинского шоу-бизнеса. А вот во сколько это может обойтись — другой вопрос. Настоящими трудоголиками и рекордсменами в этом году можно назвать певцов Макса Барских и Олю Полякову. У каждого из артистов на конец года запланировано по несколько выступлений. По информации, предоставленной их пресс-службами, общая сумма планируемого гонорара у этих звезд весьма превышает 100 тысяч долларов.

Кроме того, стало известно о том, что Новый год, День святого Николая, Рождество — это одни из самых любимых праздников большинства людей. Вспоминая их, мы подсознательно представляем приятные подарки, пышную елку, встречи с близкими, праздничную атмосферу и вкусную пищу. И почему нам так нравятся эти праздники? Дело в том, что мозг человека запоминает преимущественно эмоции. Соответственно, если ребенок будет наблюдать веселое и приятное празднование в детстве, то его мозг выстроит приятные ассоциации с новогодними днями и во взрослой жизни.





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