ДБР срочно обыскало квартиру погибшего Героя Украины в Харькове: детали скандала

В Харькове сотрудники Государственного бюро расследований провели обыск в квартире погибшего Героя Украины, известного летчика Андрея "Джуса" Пильщевика. Эти следственные действия связаны с уголовным производством в отношении общественного деятеля Виталия Шабунина. Об этом сообщила мать героя — Лилия Аверьянова в комментарии "Суспільому".

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По ее словам, жилье, в котором вырос ее сын, следователи пытались открыть насильно. Женщина находилась в Киеве, когда ей позвонили с предупреждением: либо она срочно появится, либо дверь будет сломана. Ей удалось избежать повреждения дома, договорившись с соседкой, которая имела ключи.

"Эта квартира — святое место для меня. В ней вырос мой сын — от детства до момента, когда стал пилотом. И вот теперь следственная группа с разрешением, которое я считаю незаконным, хочет ворваться туда, будто там скрывается преступник", — рассказала она.

Женщина отметила, что квартира периодически предоставляется знакомым, которые приезжают в Харьков по делам. Одним из них был и Шабунин. Это делается не только из соображений гостеприимства, но и из-за частых коммунальных аварий в городе — необходимо, чтобы кто-то мог быстро отреагировать.

"Во то время, когда Харьков постоянно подвергается обстрелам, иметь доверенное лицо в доме — это жизненная необходимость. А мне — просто взламывают двери", — подчеркнула мать героя.

К обыску были привлечены представители нескольких регионов, в частности из Киева и Полтавы. Женщина просила не трогать личные вещи и памятки, связанные с ее сыном. После инцидента она попала в больницу из-за сильного стресса.

"Мой сын отдал жизнь за страну. А те, кто должен нас защищать, пришли в его дом с ордером. Это не просто возмутительно — это позор", — сказала Лилия Аверьянова.

Как уже писал портал "Комментарии", в ночь с 28 на 29 июня во время масштабной воздушной атаки со стороны России на территорию Украины погиб украинский пилот Максим Устименко, управлявший самолетом F-16. Эту печальную новость сообщила его мать Лилия Аверьянова, также напомнившая, что Максим был одногруппником известного летчика Андрея Пильщикова на позывной "Джус", который трагически погиб два года назад. Оба ребята учились на летном факультете с первого курса и вместе прошли долгий путь подготовки.