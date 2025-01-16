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ДБР сообщило о 922 тыс. грн вознаграждения, полученные женой экскомбрига ТРО за фиктивную службу

В июле 2023 года чиновник устроил свою жену на должность стрелка в возглавляемую им бригаду, чтобы обеспечить ей повышенные выплаты.

сегодня, 11:10
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Клименко Елена

Сотрудники ДБР выдвинули подозрение бывшему командиру одной из бригад терробороны и трем его подчиненным, способствовавшим получению женой комбрига свыше 922 тысяч гривен дополнительного вознаграждения.

ДБР сообщило о 922 тыс. грн вознаграждения, полученные женой экскомбрига ТРО за фиктивную службу

Фото: Государственное бюро расследований

В июле 2023 года чиновник устроил свою жену на должность стрелка в возглавляемую им бригаду, чтобы обеспечить ей повышенные выплаты. Для формального соответствия законодательству супруги даже официально развелись, но продолжали поддерживать родственные связи.

Впоследствии комбриг привлек к схеме двух командиров подчиненных подразделений, изготовлявших фальшивые документы о якобы участии женщины в боевых действиях. Таким образом, с июля 2023 по апрель 2024 года она незаконно получила более 922 тысяч гривен дополнительных выплат.

Во время этого периода она служила вместе с мужем и занималась коневодством на ферме. Кроме того, женщина провела две недели в Польше, самовольно покинув свою воинскую часть.

Бывшему командиру, его жене и двум подчиненным поставлено в известность о подозрении в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Кроме того, командиры подразделений и еще один подчиненный подозреваются в служебном подлоге (ч. 2 ст. 366 УК Украины), а женщина — в самовольном уходе из воинской части (ч. 5 ст. 407 УК Украины).

Согласно санкциям этих статей, подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании мер для подозреваемых. Процессуальное руководство осуществляет Запорожская специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.

Портал "Комментарии" писал, что в среду, 8 января сотрудники ДБР, вероятно, задержали предпринимателя Игоря Зотько. Его называют владельцем онлайн-казино Pin-UP и финкомпании "Единое Пространство".



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-vikrilo-ekskombriga-odniei-z-brigad-tro-yakij-zabezpechiv-pidvishheni-viplati-vlasnij-druzhini-za-fiktivnu-uchast-u-bojovih-diyah
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