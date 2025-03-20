Даже в военное время вас могут выселить из квартиры: названо условие

В ходе военного положения в Украине были внесены изменения в законодательство, касающиеся ответственности за неуплату коммунальных услуг, рассказала в эфире 24 канала адвокат Анна Даниэль.

Выселение из квартиры

По ее словам, можно говорить о трех ключевых изменениях. Первое – устанавливает запрет на отключение от коммунальных услуг. Адвокат подчеркнула, что на период военного положения поставщикам запрещено прекращать предоставление коммунальных услуг из-за долгов. В то же время, это не отменяет сам факт накопления задолженности — ее все равно придется погасить после завершения военного положения.

Второе изменение – это усложнение процедуры выселения за долги. То есть, говорит Даниэль, выселение из-за неуплаты коммуналки возможно только по решению суда. Однако в настоящее время такая процедура запрещена. Исключение составляют случаи, когда должник нарушает другие условия договора, например, не выполняет обязательства по договору аренды.

Кроме того, за неуплату коммунальных услуг могут начисляться штрафы, пеня или другие санкции, но, как правило, только после завершения военного положения, когда возобновится стандартное правовое регулирование.

Также адвокат Станислав Лифлянчик подчеркнул, что наличие военного положения не упраздняет обязанность оплачивать коммунальные услуги. Поскольку услуги предоставляются, поставщики имеют право получать оплату.

"Итак, если вы прекратили или перестанете платить за предоставленные коммунальные услуги, то у вас начнет накапливаться долг, что может привести и к начислению пени, и к судебным процессам, и к прекращению предоставления услуги", — отметил адвокат.

Если жилье является собственностью, выселение должника не будет происходить. Однако, если недвижимость принадлежит общине или предприятию, ситуация может быть другой.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, когда могут отменить мораторий на повышение цен на тепло и горячую воду.



