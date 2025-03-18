Даже чашка кофе стоит дороже: штрафы за смертельно опасные нарушения

Во время путешествий по железной дороге пассажиры обязаны соблюдать действующее законодательство и правила пребывания в поездах. Нарушение этих норм может привести к финансовым санкциям, которые следует знать заранее, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Штраф в поезде

Известно, что размер штрафов на 2025 год установлен в Кодексе Украины об административных правонарушениях. Некоторые из них могут показаться незначительными, а другие существенно ударят по вашему карману.

Итак, по информации "Укрзализныци", наиболее распространенным нарушением является поездка без билета. В случае обнаружения пассажир вынужден будет уплатить штраф в десятикратном размере стоимости проезда. К примеру, если билет стоит 600 грн, штраф будет составлять 6 000 грн. Кстати, за подделку билетов придется выложить от 510 до 850 гривен.

А вот, если пассажир превысит допустимые нормы ручной клади, то штраф будет совсем незначительным и составит всего 17 гривен. Также не очень ударит по карману и нарушение правил перевозки опасных веществ или багажа. В этом случае придется заплатить 102–170 гривен. Если пассажир выбросил мусор через окно или переходил колею и неустановленном месте, то заплатит от 34 до 170 гривен.

Кроме того, граждане могут получить штраф в 850 гривен за нарушение правил пожарной безопасности. Впрочем, должностным лицам за это нарушение придется заплатить гораздо больше. Размер штрафа для них составит 10200 грн.

Сравнительно незначительным штраф за повреждение оборудования в вагонах или стекла локомотивов, он составляет от 170 до 510 грн. А за повреждение железнодорожного пути придется выложить максимально 510 гривен.

За курение в запрещенных местах (вагоны, тамбуры пригородных поездов и т.п.) штраф от 85 до 340 грн. Наказывают и за проезд в грузовых поездах, посадку или высадку во время движения, проезд на крышах или подножках вагонов, а также за безосновательную остановку поезда. Максимально за такое нарушение придется выложить 255 гривен.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что "Укрзализныця" увеличивает количество поездов.



