Давайте благодарить героев ежедневно, а не только в День защитника Украины - Зеленский

В День защитника Украины Президент Владимир Зеленский почтил память воинов, погибших во время военных действий за независимость нашего государства, сообщает Офис президента.

Фото: ОП

Так, глава государства возложил цветы к Стене памяти на Михайловской площади в Киеве. Еще Зеленский принял участие в церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна и присвоении почетных наименований боевым военным частям.

По словам Зеленского, сегодня власть делает как можно больше для максимального развития украинской армии.

"Сегодня 80-й день, как объявлено прекращение огня. И несмотря на попытки его сорвать, мы надеемся, что тишина на востоке Украины будет стабильной и постоянной", — надеется президент.

Гарант отметил, что в День защитника Украины следует приветствовать не только воинов-мужчин. Как сказал Зеленский, среди украинских бойцов много отважных и сильных женщин и девушек, которые наравне с мужчинами могут мужественно выполнять свой непростой долг. Всем защитникам и их семьям Зеленский пожелал крепкого здоровья.

"Всегда возвращайтесь живыми! Слава украинским защитникам! Слава Украине! " - сказал гарант.

Президент заявил, что сегодня планирует посетить украинских военных на Донбассе лично.

Напомним, сегодня, 14 октября, отмечается День защитника Украины. Какие новые угрозы появились за год? На какие старые мы так и не реагируем? В чем окрепли, в чем ослабли ВСУ? На эти вопросы изданию "Комментарии" ответили эксперты.

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