Дата празднования Пасхи меняется каждый год: почему так происходит

В отличие от большинства религиозных праздников с фиксированными датами, Пасха каждый год приходится на разные числа. Это связано с особой системой вычисления, учитывающей лунные циклы, весеннее равноденствие и церковные традиции.

Пасха 2025

Праздник определяется по лунно-солнечному календарю. Согласно установленному алгоритму, Пасху празднуют в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия. Если это полнолуние приходится на воскресенье, празднование переносится на следующую неделю.

Важно отметить, что церковь использует не астрономический, а так называемый "церковный" полный месяц, который может отличаться от реального.

Кстати, дата празднования Пасхи отличается в разных конфессиях. Одной из главных причин отличий в датах празднования является использование разных календарей. Католическая и протестантские церкви пользуются григорианским календарем, в то время как большинство православных церквей придерживаются юлианского. Поэтому даты весеннего равноденствия и полнолуния могут не совпадать, что влияет на определение даты Пасхи.

Из-за таких разногласий праздник может отмечаться в разные дни. К примеру, у католиков и протестантов Пасха приходится на воскресенье в период с 22 марта по 25 апреля. У православных – с 4 апреля по 8 мая (по григорианскому календарю).

В некоторые годы даты празднования совпадают, но иногда разница может достигать от одной до пяти недель.

Именно благодаря этим особенностям Пасха остается "плавающим" праздником, каждый год меняя свою дату.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что православная и католическая Пасха имеют ряд разногласий, впрочем, в этом году на одно из них будет меньше.



