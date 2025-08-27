Дания подозревает США в попытках разжечь сепаратизм в Гренландии

США могут быть причастны к попыткам создания сепаратистского движения в Гренландии, сообщает Reuters.

Подозрения Дании к США

Министерство иностранных дел Дании вызвало временно поверенного в делах США после того, как местная разведка обнаружила подозрительные действия, связанные с людьми из окружения Дональда Трампа. По данным спецслужб, эти люди пытаются влиять на политические процессы на острове и направляют усилия на разрыв его связей с Копенгагеном.

В частности, стало известно, что один из мужчин составлял в Гренландии перечень местных жителей, поддерживающих идею усиления влияния Трампа и потенциального установления контроля США над территорией.

Датская разведка предполагает, что в дальнейшем таких граждан могли бы использовать в качестве базы для создания сепаратистского движения, которое потребует отсоединения Гренландии от Дании.

