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Данилов прокомментировал возможность военным путем вернуть Крым

Секретарь СНБО считает, что на сегодня военный сценарий возвращения оккупированного Крыма является невозможным

сегодня, 08:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что при данных обстоятельствах, которые складываются в Украине и мире рассматривать военный сценарий возвращения Крыма или оккупированной части Донбасса нет смысла по одной простой причине, если силой пойти на оккупированные территории, то точно будут жертвы среди мирного населения, которое есть украинскими гражданами, проживающими на временно оккупированных территориях. Такого сценарий Украина, как ответственная страна допустить не может. Как передает портал "Комментарии", об этом Алексей Данилов сообщил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

Данилов прокомментировал возможность военным путем вернуть Крым

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО отметил, что это страна агрессора может взрывать дома и думать, что таким способом можно добиться своего. У Украины другая стратегия возвращения Крыма и других оккупированных территорий.

Говоря о возвращении Крыма Данилов отметил, что на сегодняшний день он не готов назвать приоритетный вариант для возвращения Крыма. Может это быть военный сценарий или какой-то другой – покажет время.

Данилов отметил, что люди, которые проживают в Крыму остаются главным приоритетом для нынешней украинской власти. Поэтому российские спецслужбы могут перестать паниковать по поводу возможной силовой атаки Киева. Это невозможно.

Слова секретаря СНБО подтвердил присутствующий в студии Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он заявил, что никаких распоряжений от политического руководства страны о военной операции в Крыму не поступало. Также нет в планах проводить такие операции в ближайшее время.

Читайте также на портале "Комментарии" – Украина готова сменить переговорную площадку по Донбассу – с Минска на Стамбул.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kL4zsz3UGyM
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