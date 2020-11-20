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COVID-19 в Украине: статистика заболевших и вылечившихся по состоянию на 20 ноября

В Украине очередной антирекорд по числу заболевших

сегодня, 08:28
Автор:

Владимир Лавский

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 14 575 человек, зафиксировано 229 летальных случаев, 7845 пациентов выздоровели.Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро пятницы, 20 ноября.

COVID-19 в Украине: статистика заболевших и вылечившихся по состоянию на 20 ноября

В Украине второй день антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19 за сутки, днем ранее заболело 13 357 человек.  

Всего за все время пандемии в Украине заболело 598 085 человек, из них 274 324 выздоровели, летальных исходов — 10598.

Лидером по числу заражений является Киев (+1 391 новый случай). 1 174 пациента добавилось в Днепропетровской области, 1 080 — в Киевской, 805 — в Хмельницкой. К слову, не все регионы предоставили свои результаты, поэтому цифры могут быть больше. 


Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине в декабре введут жесткий карантин. 


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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1714610522035379
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