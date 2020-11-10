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COVID-19 в Украине: статистика заболевших и вылечившихся по состоянию на 10 ноября

Очередной день с показателе выше 10 тысяч

сегодня, 08:25
Автор:

Владимир Лавский

За минувшие сутки COVID-19 в Украине обнаружили у 10 842 человек, зафиксирован 191 летальный случай, 5514 пациентов выздоровели. Об этом сообщает официальный сайт Министерства здравоохранения Украины. 

COVID-19 в Украине: статистика заболевших и вылечившихся по состоянию на 10 ноября

В Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству случаев заражения за сутки. Предыдущее наибольшее значение было установлено 7 ноября, тогда заболело 10 746 человек. Всего за все время пандемии в Украине заболело 479 197 человек, из них 214 657 выздоровели, летальных исходов — 8756.

Лидером по числу заболеваний остается Киев. За сутки в столице зафиксировано 747 новых случаев заражения плюс 628 — в Киевской области. Также высокие показали в Житомирской (+636), Одесской (+608), Запорожской (+588) и Харьковской областях (+536).


Как ранее сообщали "Комментарии", у Зеленского ответили, будет ли кто-то исполняющим обязанности президента во время болезни политика. 


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Источник: https://t.me/stat_regions/530
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