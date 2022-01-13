"Цитрус" сообщил о попытке рейдерского захвата

В свете последних событий мы решили ясность для наших читателей что происходит с нами в течение последнего года. В то же время ловите пошаговый гайд как рейдернуть бизнес в Украине по мотивам Citrus vs Корбан:

Цитрус, фото из открытых источников

1. Незаконно стать одним из учредителей компании ООО ЗТ-Инвест, не имеющей отношения группе компаний Цитрус, но при этом заверить всех что ты стал совладельцем Цитруса.



Кстати, мы доказали в суде первой и апелляционной инстанций, что Корбан не имеет никакого отношения даже к компании ООО "ЗТ-Инвест", с помощью которой он так усердно пытается манипулировать умами читателей.



2. Заверить всех, что провел "глубокий анализ и аудит деятельности компании", но не предоставить никаких документов и доказательств. Важный факт: Геннадий Корбан не был допущен к аудиту и совершению каких-либо действий компании, о чем идет речь в этих решениях судов первой и апелляционной инстанций:

1. https://reyestr.court.gov.ua/Review/98560101 ;

2. https://reyestr.court.gov.ua/Review/99886697 ;



3. https://reyestr.court.gov.ua/Review/98431955 ;

4. https://reyestr.court.gov.ua/Review/99886696



3. Обойти систему автоматизированного распределения судебных дел путем подбора "нужного" судьи. (Как именно это сделать? Очень просто. Не платить судебный сбор, отзывать и подавать снова судебные иски, пока не найдется нужный судья)

4. А "нужный" судья – это кто? Это тот, кто способен вынести "правильное" для рейдера решение за один рабочий день, а также назначать судебные заседания с нарушением всех процессуальных норм. открытие производства. (Яркий пример, дело №910/218707 – 10.01.2022 было оставлено без движения). 12.01.2022 года – назначено судебное заседание на 13.01.2022 года, без получения сторонами иска и Постановления суда об открытии производства. Оперативно, ничего не скажешь!

Пример: Подавать исковое заявление пять раз и отозвать, а получив фамилию нужного судьи, 30.12 подать иск и 04.01 получить нужное решение. При этом исковое заявление подано от ноунейм фирмы, в отношении которой возбуждено уголовное дело (№ ЕРДР 42020101060000331)

5. Оговорить Цитрус в своих социальных сетях громкими фразами, не приведя при этом ни одного доказательства.

6. Забросать компанию пустыми и безосновательными исками для привлечения внимания.

7. Сообщить всем о Решении суда (не вступившем в законную силу), которое на сегодняшний день обжалуется в Апелляционной инстанции, для подрыва репутации компании. При этом компания-заявитель использовала однофамилица учредителя, о чем открыто уголовное производство ЕРДР 12018160000000722 и хозяйственное.

8. Искажать информацию (На примере последнего дела: В нем говорится не о названии "Цитрус", а о старых логотипах "Цитрус". На сегодняшний день мы используем торговую марку, которая не является спорной. Зато как много громких заголовков появилось в СМИ за последние два дня, не правда ли?)





9. Незаконным образом заблокировать наш сайт на основании Определения, противоречащего действующему законодательству и полученному способами, описанными выше.

Что сказать?

Так работает наша судебная система. И однажды по желанию какого-нибудь рейдера и при содействии ему, ваше имущество может оказаться в руках таких же рейдеров.

О каких инвестициях может идти речь?



Но можете не беспокоиться о нашей судьбе. Мы подали все необходимые документы для обжалования всех решений, на основании которых происходит это все. К сожалению, законным способом невозможно ускорить процесс, но действуя строго в рамках закона, делаем все возможное.

Советуем доверять только проверенным источникам, а не пустым, но громким заголовкам. И, конечно же, хотим добавить, что мы по-прежнему работаем в привычном режиме для того, чтобы дарить вам высококачественный сервис и яркие эмоции.



Наш резервный сайт: https://www.citrus.com.ua/



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