Цинизму нет предела: к какому шагу прибег «95 квартал» в Харькове

Как отметила народный депутат Ирина Фриз, Харьков сейчас переживает чрезвычайно сложные времена, ведь россияне совершают целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру города и стараются максимально запугать гражданское население.

95 квартал

Как после ужасных террористических бомбардировок, после дней траура, когда до сих пор некоторые люди считаются без вести пропавшими, город может стать ареной для юмористического шоу?

– не понимает нардеп.

По ее информации, в волонтерских чатах Харькова со вчерашнего дня появилась информация с приглашением желающих посетить концерт "95 квартала", который сегодня должен проходить в городе.

"Границы возмущения не просто не существует, ведь это не просто недопустимо, это плевок в лицо каждому, кто потерял близких, друзей, родственников в этом аду",

– отметила Фриз.

Нардеп считает, что Харьков еще не оправился от страшных последствий, а в ответ в городе анонсируют проведение развлекательного мероприятия.

"Это не просто нарушает общие нормы этики и морали, это демонстрирует полное безразличие к страданиям Города-Героев и общины",

— отметила нардеп и добавила, что непонятно, какой сигнал Украина посылает такими мероприятиями миру и семьям погибших.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о трагедии, которую переживает Харьков , когда террористическая Россия нанесла удар по "Эпицентру". На сегодня известно о гибели 18-ти человек. Опознаны 16 жертв, среди них 12 работников гипермаркета и четверо посетителей. Ранены 50 человек.

При этом власти города подчеркнули, что жители очень напуганы последними событиями. Они начали уезжать из города.



