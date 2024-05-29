Цинизму нет предела: к какому шагу прибег «95 квартал» в Харькове

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Как отметила народный депутат Ирина Фриз, Харьков сейчас переживает чрезвычайно сложные времена, ведь россияне совершают целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру города и стараются максимально запугать гражданское население.
95 квартал
По ее информации, в волонтерских чатах Харькова со вчерашнего дня появилась информация с приглашением желающих посетить концерт "95 квартала", который сегодня должен проходить в городе.
Нардеп считает, что Харьков еще не оправился от страшных последствий, а в ответ в городе анонсируют проведение развлекательного мероприятия.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о трагедии, которую переживает Харьков , когда террористическая Россия нанесла удар по "Эпицентру". На сегодня известно о гибели 18-ти человек. Опознаны 16 жертв, среди них 12 работников гипермаркета и четверо посетителей. Ранены 50 человек.
При этом власти города подчеркнули, что жители очень напуганы последними событиями. Они начали уезжать из города.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
сегодня, 15:56
Критично важливі Чужі клоуни відносяться до терпіл як до чужих. Єдине незрозуміло: а чому смертельний для України цинізм головного Чужого Клоуна досі не помітили?