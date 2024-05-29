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Цинизму нет предела: к какому шагу прибег «95 квартал» в Харькове

Актеры «95 квартала» намерены 29 мая провести развлекательное шоу в Харькове, сообщения с приглашениями на мероприятие появились в волонтерских чатах. По словам нардепа Ирины Фриз, такие действия «кварталовцев» возмущают

сегодня, 16:35 comments1355
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Ткачик Олеся
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Как отметила народный депутат Ирина Фриз, Харьков сейчас переживает чрезвычайно сложные времена, ведь россияне совершают целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру города и стараются максимально запугать гражданское население.

Цинизму нет предела: к какому шагу прибег «95 квартал» в Харькове

95 квартал

Как после ужасных террористических бомбардировок, после дней траура, когда до сих пор некоторые люди считаются без вести пропавшими, город может стать ареной для юмористического шоу?
– не понимает нардеп.

По ее информации, в волонтерских чатах Харькова со вчерашнего дня появилась информация с приглашением желающих посетить концерт "95 квартала", который сегодня должен проходить в городе.

"Границы возмущения не просто не существует, ведь это не просто недопустимо, это плевок в лицо каждому, кто потерял близких, друзей, родственников в этом аду",
– отметила Фриз.

Нардеп считает, что Харьков еще не оправился от страшных последствий, а в ответ в городе анонсируют проведение развлекательного мероприятия.

"Это не просто нарушает общие нормы этики и морали, это демонстрирует полное безразличие к страданиям Города-Героев и общины",
— отметила нардеп и добавила, что непонятно, какой сигнал Украина посылает такими мероприятиями миру и семьям погибших.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о трагедии, которую переживает Харьков , когда террористическая Россия нанесла удар по "Эпицентру". На сегодня известно о гибели 18-ти человек. Опознаны 16 жертв, среди них 12 работников гипермаркета и четверо посетителей. Ранены 50 человек.

При этом власти города подчеркнули, что жители очень напуганы последними событиями. Они начали уезжать из города.




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Источник: https://www.facebook.com/Iryna.Friz/posts/pfbid028gqE8TXYzUk9oLvUgm8SYLxrkurGZ6fUCbALeK7Jegjv6bj6RukLKa8xZX8QnyhJl
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