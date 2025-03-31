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ЦИК не поддерживает электронные выборы или голосование по почте в Украине: в чем причина

Электронное голосование можно легко дискредитировать, поскольку оно проходит в неконтролируемой среде.

сегодня, 10:55
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Клименко Елена

Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко выразил скептицизм о возможности введения электронного голосования и голосования по почте в Украине.

ЦИК не поддерживает электронные выборы или голосование по почте в Украине: в чем причина

Фото: из открытых источников

В интервью "Украинской правде" он отметил, что для такого формата выборов необходимы два ключевых условия: высокий уровень технологического развития и достаточное избирательное сознание граждан и участников избирательного процесса. По его мнению, в настоящее время в Украине эти условия отсутствуют, а дополнительными рисками являются киберугрозы и потенциальное вмешательство со стороны агрессора.

По словам Диденко, электронное голосование можно легко дискредитировать, ведь оно проходит в неконтролируемой среде и никто не может гарантировать, что избиратель голосует самостоятельно и без внешнего влияния. Кроме того, в случае противоречий невозможно произвести перерасчет голосов.

Голосование по почте, по его мнению, несколько менее уязвимо, однако также имеет ряд проблем, среди которых — отсутствие контроля за процессом, риски нарушения тайны волеизъявления и вероятность фальсификаций.

Напомним, что в Украине планировалось проведение выборов в марте 2024 года, однако военное положение, согласно Конституции, делает невозможным их организацию. Несмотря на это, в международной повестке дня, в частности, во время переговоров между Украиной, США и Россией, тема выборов вновь набирает актуальность.

Ранее портал "Комментарии" писал, что большинство опросов разных социологических групп подтверждает, что украинцы против выборов во время войны. Но сейчас активно обсуждается вопрос возможного перемирия, прекращение огня и проведение выборов в этот период. Социологи КМИС поинтересовались у украинцев, как они относятся к проведению выборов в условиях перемирия.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2025/03/31/7505271/
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