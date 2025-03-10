Цифровое разрешение на оружие: как получить документ в «Дія» через несколько минут

Украинцы получили еще одну удобную функцию в приложении "Дія" — теперь разрешение на оружие доступно онлайн. Больше не нужно носить с собой бумажные документы, ведь вся информация содержится в цифровом формате. Пользователи могут мгновенно сгенерировать разрешение, просмотреть статус документа и получить уведомление о необходимости его продления. Как работает новая услуга и что изменится для владельцев оружия – разбирались "Комментарии", ссылаясь на Министра цифровой трансформации Украины.

Приложение "Дія". Фото: diia.gov.ua

Теперь владельцы зарегистрированного оружия могут пользоваться цифровым разрешением в "Дія". Услуга будет работать в формате бета-тестирования, чтобы обеспечить максимальное удобство и безопасность пользователей.

Что дает новая функция:

Доступ к цифровому разрешению на оружие в смартфоне

Возможность сгенерировать выписку из Единого реестра оружия

Уведомление об истечении срока действия документа

Раньше разрешение на оружие было бумажным, с ручными записями, что создавало риски потери или подделки. Теперь все мгновенно доступно в "Дія", а полиция сможет быстро проверять легальность документа, минимизирующего незаконное обращение оружия.

Цифровизация этого направления началась еще в 2022 году после масштабного опроса в "Дія", который стал вторым по популярности в приложении. В 2023 году МВД создало электронный реестр оружия, а теперь на его основе заработало и разрешение в "Дія".

Если срок действия документа подходит к концу, пользователь получит push-уведомление и сможет продлить его онлайн через сайт МВД. Без очередей, бюрократии и лишних бумаг все в несколько кликов.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно обновить приложение, перейти в раздел документов и добавить разрешение, если ваше оружие зарегистрировано в Едином реестре.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что теперь украинские ветераны и семьи погибших защитников могут получить официальный статус без посещения госучреждений. Минцифры запустило два новых сервиса в "Дія", которые значительно упрощают оформление статуса лица с инвалидностью в результате войны (ОИСВ) и члена семьи погибшего военного (ЧСЗ). Теперь заявление можно подать через несколько минут, не выходя из дома.